Don Juan Carlos I se queda sin apoyos en el peor momento de su vida

MADRID, 17 (CHANCE)



El nombre de Don Juan Carlos I no se había escuchado tanto ni cuando era el monarca de España... parece que las polémicas que ha originado por sus tejemanejes y trapicheos con terceros le han llevad a un candelero mediático en el que nunca hubiese querido estar. Junto al nombre del emérito se sitúa el de Corinna, que sin duda ha destapado en gran parte lo que hoy en día sabemos de él.



Jaime Peñafiel nos ha mostrado su opinión acerca de todo lo que le está pasando a Don Juan Carlos I y la verdad es que nos ha sorprendido, ya que asegura que está cansado de Corinna: "Yo estoy harto de Corinna, de esta tipeja, lo que me preocupa es la situación del rey, quieren echarle de casa al pobre, Corinna es una tipeja". Con estas duras palabras se ha referido el periodista a la que fuera amiga íntima del padre del Rey Felipe VI.



En cuanto al momento que está viviendo el Rey emérito, Peñafiel asegura que: "Lo que a mí me entristece es que Felipe haga caso de Pedro Sánchez, sin darse cuenta de que Pedro quiere cargarse la institución. Que Sánchez diga que eche a su padre de casa...". Fiel defensor del Rey Juan Carlos, Jaime reconoció que esta vez no tiene manera de defenderlo: "Es indefendible, yo lo he defendido mucho porque le tengo mucho afecto, pero es indefendible. No es que crea todo lo que cuenta esa tipeja, no, pero de dónde sale tanto dinero, mucho dinero es de donaciones, la donación no es un delito".



Sobre la justicia de nuestro país y si Don Juan Carlos acabará pagando por lo que supuestamente ha hecho, dijo que: "Dicen que la justicia es igual para todos, pero no es cierto, en España no lo es, pero no le exime. Muchas cosas fueron anteriores a 2014, el Rey tenía inviolabilidad, después ha habido algún delito, pues no lo sé. Vosotros sabéis cuándo se proclamó la República de España".



Si hay algo que se ha comentado muy y mucho en el día de ayer fue el momento en el que la Princesa Leonor le avisa a su padre para que se ponga la mascarilla. Este bonito gesto parece que no ha gustado tanto a Peñafiel: "No me seas cortesano, simplemente le dijo 'Papá, ponte la mascarilla' eso no quiere decir que vaya a ser una gran reina".