Dispersan en Irán una manifestación contra condiciones económicas

La policía iraní dispersó el jueves una manifestación que tuvo lugar en la provincia de Juzestán (suroeste) contra las malas condiciones económicas del país, anunció este viernes la policía.

"Un pequeño número de habitantes de la ciudad de Behbahan se reunió a las 21h00 del jueves para protestar contra la situación económica", dijo el jefe de la policía de esta ciudad, el coronel Mohammad Azizi, citado por la agencia oficial Irna.

La policía intentó primero hablar con los manifestantes "pero no solo no se dispersaron sino que empezaron a gritar cánticos no conformes", añadió, usando el término de las autoridades iraníes para hablar de los lemas antisistema.

Las fuerzas de seguridad dispersaron la manifestación "con firmeza", explicó el coronel Azizi e indicó que se restableció la calma en Behbahan sin víctimas ni daños colaterales.

Juzestán es una región rica en petróleo cuyos habitantes denuncian haber sido abandonados.

Se trata de una zona fronteriza con Irak y una de las pocas regiones del Irán chiita que tiene una importante comunidad árabe sunita.

Hace pocos días las autoridades iraníes ejecutaron a tres personas implicadas en las manifestaciones de noviembre de 2019.

