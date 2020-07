Dangond y Yeison Jiménez exportan al mundo la "música regional colombiana"

Fotografía cedida por DreamTeam Agency que muestra a los cantantes colombianos Silvestre Dangond (i) y Yeison Jiménez (d) en la grabación de su nuevo vídeo. EFE/DreamTeam Agency/

Miami, 17 jul (EFE).- Silvestre Dangond y Yeison Jiménez se han dado a la tarea de exportar al mundo un género prácticamente desconocido fuera de Colombia: la "música regional colombiana". El primer esfuerzo, según explicaron en una entrevista con Efe, es su nueva canción "Gracias a ti", que salió este viernes.

"Conocí a Silvestre hace varios años y habíamos hablado de la posibilidad de hacer un tema juntos. Este me pareció el ideal y él se entusiasmó con la canción en cuanto la escuchó", indicó Jiménez, quien se ha destacado en su país como uno de los jóvenes exponentes de lo que muchos conocen como "música popular".

"La canción fue hecha con mucho amor y mucho respeto. Yo la trabajé con los productores y cuando la recibió Yeison no le cambió nada", expresó Dangond, quien reconoció que no es lo más común cuando se trata de artistas.

"Gracias a ti" es una canción movida, con una base muy similar a la ranchera, pero con un sabor colombiano cortesía de un alegre acordeón y elementos tropicales, que no están presentes en las canciones mexicanas.

El video, grabado antes de la pandemia, cuenta la historia de dos policías que atrapan a una sexy criminal.

"Lo hicimos con Nuno Gómes y quedó muy divertido. Es más, desde que Nuno está haciendo videos conmigo dejó de hacer videos tristes", señaló Dangond entre risas, en relación a las producciones anteriores del director venezolano, que incluye “Amor de mi vida” de Maluma y “Mi niña bonita” de Chyno y Nacho.

En las imágenes se ven Dangond y Jiménez en una zona desértica de Colombia a punto de comenzar el operativo de captura. Luego se ve a la mujer siendo interrogada. La historia es inesperada y contrasta con la música.

DE COLOMBIA PARA EL MUNDO

Para muchos, Dangond aprovechó el camino que había abierto Carlos Vives a favor del vallenato, uno de los sonidos más típicos de Colombia.

"La diferencia es que Vives comenzó como un artista pop y luego incorporó elementos del vallenato y la cumbia a su música. Yo me hice famoso en Colombia dentro del género y me costó mucho que aceptaran la fusión que creí necesaria para internacionalizar aún más el vallenato", indicó Dangond, quien en 2015 se convirtió en el primer artista de ese estilo en cantar en el escenario de los Latin Grammy.

El cantante contó con el apoyo de estrellas de la talla de Nicky Jam, con quien hizo su primer gran éxito internacional “Materialista”.

Además, su más reciente trabajo antes de “Gracias a ti” fue “Vivir bailando”, una colaboración con Maluma que le ganó un premios de la ASCAP (la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores).

Aunque Jiménez se siente muy agradecido por la colaboración con Dangond y tiene la esperanza de que sea un impulso en su esfuerzo por llevar el género a otros países, el artista residente en Miami reconoce que no hizo "la canción pensando en eso".

"Quedaría como un príncipe si dijera que sí, pero en realidad lo quise hacer porque admiro mucho a Yeison", dijo..

También disfruto trabajar con los productores Ronald Valbuenita Jr. y Yohan Usuga, y en la mezcla de manos de Luis Barrera.

EL REGIONAL COLOMBIANO

Para Dangond, Jiménez, de 28 años, "tiene una carrera impecable, es muy trabajador y muy serio”, por lo que le interesó trabajar con él. Aun así, le emociona la idea de que nueva música colombiana traspase las fronteras de su país.

Al explicar de qué se trata la "música popular", Jiménez la describió como "un género cercano al regional mexicano"."Claro, esa se conoce muchísimo más, en parte porque es más antigua. Los pioneros del género de ellos son estrellas de la talla de José Alfredo Jiménez. Los nuestros todavía están vivos", cempletó.

Incluso así ,comparten el estilo y hasta los instrumentos: "Qué hay más mexicano que un bajo", añadió.

Su sueño es que la música colombiana que representa sea tan popular como su hermana mayor, la mexicana, y Dangond está más que feliz en apoyarlo: "yo he recibido mucho apoyo y aún tengo sueños por cumplir. Él también y tenemos que ayudarnos, porque quién no tiene sueños", cerró.

Alicia Civita