Cumbre UE.- Los líderes de la UE retoman la cumbre sobre el fondo europeo tras más de tres hora de pausa

BRUSELAS, 17 (EUROPA PRESS)



Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han retomado poco después de las 21.00 horas y tras más de tres de pausa su reunión a veintisiete sobre la negociación del fondo de recuperación y el presupuesto comunitario para los próximos siete años, aunque sin haber conseguido grandes avances.



El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que suspendió la cumbre poco antes de las 18.00 horas de este jueves para dar espacio a los contactos bilaterales y en grupo, ha mantenido durante este espacio de tiempo varias reuniones en busca de puentes que tender entre las capitales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha participado en ninguna de ellas.



En primer lugar, Michel ha convocado a la canciller alemana, Angela Merkel y al presidente francés, Emmanuel Macron, a un encuentro en la azotea del edificio en el que también ha participado la presidenta de la Comisión Europea, Urusla von der Leyen.



Tras ellos, el belga se ha visto con el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, que mantiene la posición más dura en la negociación. Finalmente, el presidente del Consejo europeo se ha reunido con el primer ministro de Hungría, Viktor Orban.



Además de los contactos del ex primer ministro belga algunos líderes se han reunido en pequeños grupos por su cuenta. Es el caso por ejemplo del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, que ha parlamentado también con Merkel y Macron.



Once horas después del comienzo de la cumbre, los Veintisiete siguen defendiendo las mismas posiciones con las que entraron en la reunión. Los llamados 'frugales' (Países Bajos, Suecia, Dinamarca y Austria) continúan reclamando recortes tanto en el presupuesto europeo como en el fondo de reconstrucción y reducir la cifra de transferencias en favor de los préstamos.



El holandés Rutte, además, exige que los planes nacionales de reformas para acceder a las ayudas sean aprobados por unanimidad, una opción que España e Italia consideran "inaceptable", según han expresado fuentes de Moncloa. El presidente Sánchez, por contra, defiende un sistema "ágil y que incentive las reformas", pero también que sea "eficiente".



"Está solo, el resto de 'frugales' no le apoyan", han destacado las mismas fuentes, a pesar de que creen que el holandés seguirá firme tanto en esta reivindicación como en su exigencia de que Italia y España den garantías de que aprobarán reformas estructurales.



Los países del norte también mantienen su posición con respecto a los 'cheques' o correcciones a la baja de sus contribuciones al presupuesto de la UE. Aunque la propuesta sobre la mesa los mantiene, piden que se les rebaje todavía más su aportación a las cuentas europeas. España, lejos de aceptarlo, considera que estos 'cheques' son "regresivos e injustos" y está a favor de eliminarlos.



Ante esta situación, Moncloa reconoce que "todo el mundo tiene que ceder" para conseguir cerrar un pacto. "Si no, no sería una negociación", expresan, para después añadir que se trata de "un paquete complicado" en el que "todos los puntos son importantes y están relacionados".