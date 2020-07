Cultura.- Noah Centineo será Atom Smasher en Black Adam de Dwayne Johnson

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



Aunque son pocos los detalles que se conocen de sobre la muy anticipada película de Black Adam que protagoniza Dwayne Johnson, ha trascendido que el villano se enfrentará a la Justice Society of America. Y parece que la JSA ya tiene a su primer miembro, porque Noah Centineo ha sido elegido para interpretar a Atom Smasher.



The Hollywood Reporter informa que el actor de 'A todos los chicos a los que amé' será el encargado de dar vida a Atom Smasher. En los cómics de DC, él y Black Adam suelen ser buenos amigos, así que se espera que ambos actores compartan bastantes minutos de pantalla.



Atom Smasher es un personaje capaz de aumentar su fuerza y su resistencia gracias a sus poderes, que le permiten aumentar el espacio entre sus átomos. Esto también le da la posibilidad de crecer en tamaño de un modo similar al de Ant-Man, y de aumentar su masa corporal todo lo que quiera. Smasher ya apareció en la 2ª temporada de The Flash, interpretado por el ex luchador de la WWE Adam Copeland.



Aunque la producción de Back Adam iba a comenzar éste verano, se ha visto retrasada a causa de la pandemia de coronavirus. Por el momento no hay una fecha de inicio de rodaje, pero Johnson adelantó que habría novedades sobre el filme en el próximo DC Fandome, una convención digital que se celebrará en agosto.



"La jerarquía de poder en el Universo DC está a punto de cambiar", escribió el actor de Jumanji en las redes sociales, en referencia a las habilidades de su personaje, capaz de competir con héroes como Shazam o Superman. "Me uniré a la épica y primera de su tipo DC Fandome el 22/08/20. Esto es para vosotros, los fans".



Actualmente, Black Adam tiene su fecha de estreno prevista el 22 de diciembre de 2021, aunque se desconoce si los retrasos en la producción causados por el COVID-19 afectará también a su fecha de lanzamiento.