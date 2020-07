Cultura.- Jada Pinkett Smith justifica su relación extramatrimonial con August Alsina: "No fue una transgresión"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El romance entre Jada Pinkett Smith y August Alsina está dando mucho que hablar, y es que la mujer de Will Smith ha pasado los últimos días justificando públicamente su relación con el cantante. La actriz y su marido hablaron del asunto en el programa Red Table Talk, donde ha dejado claro los motivos por los que inició el affaire.



"En realidad no lo veo como una transgresión en absoluto. Gracias a ese viaje aprendí mucho sobre mí y pude realmente enfrentarme a mucha inmadurez e inseguridad emocional", esgrimió. "Pude curarme de manera profunda. Y cuando comencé a darme cuenta de algunas cosas sobre nosotros, él decidió romper toda comunicación conmigo, lo cual era totalmente comprensible. Lo dejé pasar y no había hablado con él desde entonces. Así que es un poco extraño que todo esto salga ahora", agregó.



Si bien ya había rumores desde años respecto a una crisis en el matrimonio, fue el pasado 30 de junio cuando el cantante August Alsina admitió en una entrevista que había tenido una relación sentimental con Pinkett Smith. Poco después, la intérprete decidió aclarar públicamente lo ocurrido.



"Pasó hace años, ¿verdad? El hecho de que esté surgiendo ahora, creo que podría parecer extraño para las personas que nos estamos riendo y hablando de eso, pero sucedió hace mucho tiempo y nuestra experiencia ahora es trabajar sobre ello, luchar, hacer terapia sobre ello", declaró Will Smith.



La pareja se casó en 1997 y tiene dos hijos llamados Willow y Jaden. Aunque aparentemente la relación de ella con Alsina ha quedado atrás, los protagonistas han decidido dejar de hablar de sí mismos como matrimonio y ahora se hacen llamar "compañeros de vida".