Cuba desgrava el dólar y promueve su uso para rescatar economía

SHOTLIST LA HABANA, PROVINCIA DE LA HABANA, CUBA16 DE JULIO DE 2020FUENTE: CUBAN TVRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 1. Plano general Mesa Redonda (mesa redonda) programa de televisión, Mesa Redonda es un programa de televisión cubano2. Plano medio Viceprimer Ministro y Ministro de Economía Alejandro Gil3. Plano medio El viceprimer ministro y ministro de Economía, Alejandro Gil y el periodista Randy Alonso4. Plano medio Miembros del gobierno cubano 5. SOUNDBITE 1 - Alejandro Gil, ministro de Economía de Cuba (hombre, español, 22 seg.): "No obstante a la hostilidad que persiste en el gobierno de los Estados Unidos con la implementación de medidas que recrudecen el bloqueo económico contra Cuba también se ha decidido dejar sin efecto la aplicación del gravamen del 10% a los dólares en efectivo que ingresan al sistema bancario." LA HABANA, PROVINCIA DE LA HABANA, CUBA9 DE DICIEMBRE DE 2019FUENTE: AFPTV 6. Plano medio mujer con dinero en efectivo en las manos7. Primer plano mujer con dinero en efectivo en las manos8. Plano medio mujer con dinero en efectivo en las manos LA HABANA, PROVINCIA DE LA HABANA, CUBA28 DE OCTUBRE DE 2019FUENTE: AFPTV 9. Plano general una mujer y un hombre transportan un refrigerador y otro electrodoméstico en una transpaleta 10. Paneo de derecha a izquierda un auto sale de una tienda con una caja que contiene una lavadora en el techo11. Plano general las personas cargan una caja que contiene un refrigerador en un remolque12. Plano medio un hombre carga una caja que contiene una lavadora en un remolque13. Plano medio Los compradores miran a través de una ventana los electrodomésticos de una tienda. LA HABANA, PROVINCIA DE LA HABANA, CUBA16 DE JULIO DE 2020FUENTE: CUBAN TVRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 14. SOUNDBITE 2 - Alejandro Gil, ministro de Economía de Cuba (hombre, español, 20 seg.): "Hay que reconocer que hay un segmento del mercado con capacidad económica, con solvencia económica, hay una demanda solvente, así se llama en términos económicos. Está demostrado con las ventas q hemos hecho el divisas de los equipos, de los autos, etcetera, que hay una demanda que adquiere productos en divisas y hoy el nivel de oferta es cero." LA HABANA, PROVINCIA DE LA HABANA, CUBA9 DE DICIEMBRE DE 2019FUENTE: AFPTV 15. Plano medio mujer con billetes en la mano16. Plano medio personas hacen fila para cambiar dólares17. Plano medio hombre en casa de cambio LA HABANA, PROVINCIA DE LA HABANA, CUBA16 DE JULIO DE 2020FUENTE: CUBAN TVRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 18. SOUNDBITE 3 - Miguel Diaz-Canel, presidente de Cuba (hombre, español, 10 seg.): "Esto es un sistema de medidas y que está orientado precisamente a eso, a fortalecernos, no solo para resistir sino también para salir adelante y avanzar y desarrollarnos." LA HABANA, PROVINCIA DE LA HABANA, CUBA9 DE DICIEMBRE DE 2019FUENTE: AFPTV 19. Plano medio personas cuentan dinero20. Plano medio personas cuentan dinero21. Plano medio línea de personas en cambio de divisas