Coronavirus.- La Casa Blanca afirma que la ciencia "no debe interponerse" en la decisión de reabrir las escuelas

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, ha reiterado este jueves que el presidente estadounidense, Donald Trump, aboga por la reapertura completa de los centros educativos en el marco de la pandemia del coronavirus y ha afirmado que "la ciencia no debe interponerse" en la decisión.



"Cuando él (Trump) dice abrir, se refiere a abrir completamente, que los niños puedan acudir cada día a su escuela", ha indicado McEnany durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, rechazando los planes de enseñanza a distancia o híbridos, entre presencial y 'online'. "La ciencia no debe interponerse en esto. La ciencia está de nuestro lado", ha continuado.



La Administración Trump y el propio mandatario llevan días insistiendo en que los centros educativos de Estados Unidos deben reabrir en otoño, un asunto que se ha convertido en uno de los más sensibles en el país mientras busca retomar la normalidad durante la pandemia del coronavirus.



No obstante, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) estadounidenses han recomendado pautas de reapertura que incluyen, entre otras, que los niños puedan quedarse en casa cuando sea adecuado.



También sugieren fomentar la higiene, el uso de coberturas de tela, una programación escalonada o una distribución de pupitres que permita el distanciamiento físico. Trump rechazó públicamente estas recomendaciones argumentando que son "difíciles y caras".



Por su parte, el principal responsable científico en la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, ha advertido de que el país debe controlar la pandemia antes de permitir que los niños vuelvan a los centros educativos en otoño de forma segura.



Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia del coronavirus, con más de 3,5 millones de casos confirmados y más de 138.000 muertes.