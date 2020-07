Coronavirus.- Israel impone varias medidas restrictivas ante el avance de la pandemia del coronavirus en el país

12/07/2020 12 July 2020, Israel, Jerusalem: A policeman speaks to a citizen during the enforce lockdown on the neighbourhood of Romema in Jerusalem, as well as others 5 cities nationwide as the number of new confirmed coronavirus (COVID-19) cases rises. Photo: Nir Alon/ZUMA Wire/dpa POLITICA INTERNACIONAL Nir Alon/ZUMA Wire/dpa



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Ejecutivo de Israel ha decidido imponer varias medidas restrictivas después de haber registrado este jueves un nuevo récord de nuevos casos de coronavirus diarios, 1.758, que han elevado el total a más de 44.000 contagiados.



Así, las nuevas normas entran en vigor este viernes a las 17.00 horas (hora local). Con ellas, los restaurantes y los gimnasios tendrán que cerrar. Los restaurantes estarán operativos para repartir o para dar comida para llevar, mientras que los atletas profesionales sí están autorizados para acudir a los gimnasios.



Por su parte, los restaurantes ubicados en hoteles tendrán su capacidad limitada al 35 por ciento de su aforo. Mientras, las reuniones de más de diez personas bajo techo y de veinte en el exterior también quedan prohibidas. La excepción a esta norma la constituyen grupos de trabajo y núcleos familiares.



Además, según informa el diario 'The Times of Israel', los edificios gubernamentales tendrán que limitar su capacidad al 50 por ciento del personal presencial y se cerrarán al público. Pueden seguir realizándose trámites de manera 'online'. Las cafeterías situadas en edificios de oficinas también se clausurarán, excepto para productos para llevar.



Durante el fin de semana los comercios que ofrecen productos no esenciales también cerrarán. No obstante, supermercados y farmacias permanecerán abiertos. Mercados, barberías, librerías, zoos y museos también cerrarán sábado y domingo.



El Gobierno ha decidido mantener las playas abiertas y no habrá restricción de movimiento, aunque a partir del viernes que viene estarán prohibidas durante el fin de semana. Las piscinas permanecerán operativas los días de diario y aún no se conoce si se limitarán las reuniones religiosas.



"Dentro de tres semanas habrá 1.600 (personas) en estado grave si continuamos por este camino sin nuevas restricciones", ha dicho el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al inicio de la reunión de su gabinete en la que se han decidido las nuevas restricciones. Este jueves, el número de personas graves era de más de 200.



"Si no aplanamos la curva, estaremos poniendo en peligro a muchos israelíes", ha insistido. Israel cuenta con un total de 44.563 personas contagiadas y la cifra de fallecidos asciende a 377 personas.