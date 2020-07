Coronavirus.- Bolivia registra su pico más alto de contagios, casi 2.000 en las últimas 24 horas

01/06/2020 01 June 2020, Bolivia, La Paz: Two women with face masks wait for the bus at a bus stop amid the relaxations of restrictions that were put into effect to curb the spreading of coronavirus. Photo: Alexis-Demarco/ABI/dpa POLITICA INTERNACIONAL Alexis-Demarco/ABI/dpa



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Bolivia ha registrado este jueves su pico más alto de contagios desde que comenzó la pandemia, casi 2.000 nuevos casos en las últimas 24 horas.



En concreto, el Ministerio de Salud de Bolivia ha informado de que se han constatado 1.938 nuevos casos de la COVID-19, por lo que el balance total en la nación andina ha alcanzado los 54.156 positivos.



Además, más de la mitad de los nuevos casos, un total de 1.073, se han diagnosticado en Santa Cruz, que es la región boliviana más afectada por la pandemia, ya que acumula 27.744 casos.



Después de Santa Cruz, el grueso de los nuevos contagios se ha registrado en La Paz, que también está tras Santa Cruz en el ránking de departamentos más afectados. Hasta el momento, ha confirmado 7.976. La tercera zona más golpeada por la pandemia en Cochabamba, con 5.926 casos.



Por otro lado, las autoridades sanitarias bolivianas han informado de que la cifra de fallecidos a causa de la COVID-19 ha ascendido en el país andino hasta los 1.984, después de confirmar 42 decesos adicionales. La mayoría de las víctimas mortales adicionales se ha concentrado en Cochabamba, 15 en total.



Por último, el Ministerio de Salud de Bolivia ha precisado que 35.193 casos permanecen activos, mientras que 16.979 personas han logrado recuperarse de la enfermedad.



EL MINISTRO DE ECONOMÍA PRECISA DE VENTILACIÓN MECÁNICA



Por su parte, el ministro de Economía de Bolivia, Óscar Ortiz, diagnosticado de COVID-19, se encuentra con respiración mecánica "no invasiva", después de ser ingresado el sábado en una unidad de cuidados intensivos debido a una "evolución progresiva desfavorable" de su estado.



Según el informe del doctor Marcelo Arano, del que se ha hecho eco el diario local 'La Razón', Ortiz comenzó el miércoles a presentar disnea y aumento de la frecuencia respiratoria. "Actualmente se encuentra con ventilación mecánica no invasiva, es decir, con una máscara que permite dar más flujo de oxígeno. No ha sido necesaria su intubación", se lee en el informe.



Además de Ortiz, numerosos miembros del Gobierno de Bolivia han contraído el coronavirus, incluida la presidenta interina del país, Jeanine Áñez. Destacan también los ministros de Presidencia, Yerko Núñez, o la de Exteriores, Karen Longaric.



El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, ha atribuido la gran incidencia del virus en el Gobierno se debe a que sus miembros están en la "primera línea" de la lucha contra la pandemia por los viajes de trabajo que han realizado dentro del territorio boliviano.