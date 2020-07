Ciencia.-Una climatización eficiente evitaría como 8 años de emisiones globales

17/07/2020 Emisiones de efecto invernadero POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA UN ENVIRONMENT PROGRAM



Una acción internacional de climatización eficiente podría evitar hasta 460.000 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero -equivalente a ocho años de emisiones mundiales a los niveles de 2018- en los próximos cuatro decenios.



Es la conclusión del Informe de síntesis sobre emisiones de enfriamiento y políticas del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Agencia Internacional de la Energía (AIE).



Según este informe, se pueden generar reducciones de entre 210.000 y 460.000 millones de toneladas de emisiones equivalentes de dióxido de carbono (CO2) en las próximas cuatro décadas a través de acciones para mejorar la eficiencia energética de la industria de enfriamiento junto con la transición a refrigerantes amigables con el clima.



El informe señala que los países pueden institucionalizar muchas de estas acciones al integrarlas en su implementación de la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal. Los signatarios de la Enmienda Kigali han acordado reducir la producción y el uso de gases refrigerantes que se calientan al clima conocidos como hidrofluorocarbonos (HFC), que tiene el potencial de evitar hasta el 0,4 ° C del calentamiento global para 2100 solo a través de este paso.



"Las naciones deben realizar recortes masivos en sus emisiones de gases de efecto invernadero para encaminarse y limitar el aumento de la temperatura global este siglo a 1.5 ° C. Esto es fundamental para minimizar los desastrosos impactos del cambio climático. A medida que las naciones invierten en la recuperación de COVID-19, tienen la oportunidad de usar sus recursos sabiamente para reducir el cambio climático, proteger la naturaleza y reducir los riesgos de nuevas pandemias. Un enfriamiento eficiente y amigable con el clima puede ayudar a lograr todos estos objetivos", señala Inger Andersen, directora Ejecutivo del PNUMA.



El informe destaca la importancia de la refrigeración para mantener comunidades saludables; vacunas y alimentos frescos y un suministro de energía estable y economías productivas. La pandemia de COVID-19 subraya la naturaleza esencial de los servicios de enfriamiento, ya que las vacunas sensibles a la temperatura requerirán un despliegue rápido en todo el mundo. Los confinamientos que obligan a las personas a quedarse en casa durante largos períodos de tiempo son un problema de salud en muchos países cálidos.



Sin embargo, la creciente demanda de refrigeración está contribuyendo significativamente al cambio climático. Este es el resultado de las emisiones de HFC, CO2 y carbono negro de la energía basada principalmente en combustibles fósiles que alimenta los aires acondicionados y otros equipos de enfriamiento.



"A medida que los gobiernos lanzan paquetes masivos de estímulo económico para hacer frente a los impactos económicos y sociales de la crisis COVID-19, tienen una oportunidad única de acelerar el progreso en un enfriamiento eficiente y amigable con el clima --señala el doctor Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE--. Los estándares de eficiencia más altos son una de las herramientas más efectivas los gobiernos deben cumplir con los objetivos energéticos y medioambientales".



A su juicio, "al mejorar la eficiencia del enfriamiento, pueden reducir la necesidad de nuevas centrales eléctricas, reducir las emisiones y ahorrar dinero a los consumidores. Este nuevo informe brinda a los responsables de la formulación de políticas información valiosa para ayudarlos a abordar el desafío global del enfriamiento".



En todo el mundo, se utilizan unos 3.600 millones de dispositivos de refrigeración. El informe dice que si se proporciona refrigeración a todos los que la necesitan, y no solo a aquellos que pueden pagarla, esto requeriría hasta 14.000 millones de dispositivos de refrigeración para 2050.



La AIE estima que la duplicación de la eficiencia energética del aire acondicionado para 2050 reduciría la necesidad de 1.300 gigavatios de capacidad adicional de generación de electricidad para satisfacer la demanda máxima, el equivalente a toda la capacidad de generación de energía a partir del carbón en China y la India en 2018. En todo el mundo, la duplicación de la eficiencia energética de los acondicionadores de aire podría ahorrar hasta 2,9 billones de dólares de Estados Unidos para 2050 sólo en la reducción de los costos de generación, transmisión y distribución de electricidad.



La acción sobre la eficiencia energética traería muchos otros beneficios, como un mayor acceso al enfriamiento que salva vidas, una mejor calidad del aire y una menor pérdida y desperdicio de alimentos, según el informe.



El trabajo presenta las opciones de políticas disponibles que pueden hacer que el enfriamiento forme parte de las soluciones climáticas y de desarrollo sostenible, que incluyen la cooperación internacional a través de la ratificación universal y la implementación de la Enmienda de Kigali e iniciativas como la Coalición Cool y el Compromiso de Biarritz para una acción rápida sobre enfriamiento eficiente.



Además, propone planes de acción nacionales de enfriamiento que aceleran la transición a un enfriamiento amigable con el clima e identifican oportunidades para incorporar un enfriamiento eficiente en contribuciones más fuertes determinadas a nivel nacional según el Acuerdo de París y el desarrollo e implementación de estándares mínimos de rendimiento energético y etiquetado de eficiencia energética para mejorar la eficiencia del equipo.



Igualmente, recomienda la promoción de códigos de construcción y otras consideraciones para reducir la demanda de refrigerante y enfriamiento mecánico, incluida la integración del enfriamiento del distrito y la comunidad en la planificación urbana, el diseño mejorado del edificio, los techos verdes y la sombra de los árboles, y campañas para detener el vertido de productos perjudiciales para el medio ambiente para transformar los mercados y evitar la carga de tecnologías de enfriamiento obsoletas e ineficientes.



Por lo que se refiere a la alimentación, recomienda cadenas de frío sostenibles para reducir la pérdida de alimentos, un importante contribuyente a las emisiones de gases de efecto invernadero, y reducir las emisiones de las cadenas de frío.



El informe revisado por pares de 48 páginas fue escrito por expertos bajo la guía de un comité directivo de 15 miembros copresidido por el premio Nobel Mario Molina, presidente del Centro Mario Molina de México, y Durwood Zaelke, presidente del Instituto para el Gobierno y la Sostenibilidad Desarrollo de Estados Unidos.