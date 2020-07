China registra diez nuevos positivos del virus, nueve de ellos, "importados"

Un trabajador médico que lleva un traje protector completo examina a un hombre para determinar si sufre la enfermedad de COVID-19 en el Hospital Puren de Pekín, China. EFE/EPA/WU HONG

Pekín, 17 jul (EFE).- La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que el país asiático registró diez nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2 este jueves, nueve de los cuales se les diagnosticaron a viajeros procedentes del extranjero, los conocidos como casos "importados".

Las nueve infecciones "importadas" se detectaron en las provincias de Cantón (sureste, 4), Jiangsu (este, 1), Shandong (este, 1), Guangxi (sur, 1) y Shaanxi (centro, 1) y otro más en la ciudad oriental de Shanghái.

Por su parte, el único contagio por transmisión local se registró en la provincia noroccidental de Xinjiang.

No obstante, la ausencia de infecciones por transmisión local en Pekín -donde a principios de junio se localizó un rebrote en un mercado mayorista- amplía la racha de la capital hasta los 11 días consecutivos.

La cifra anunciada hoy supone un ligero repunte respecto a la víspera, cuando se contabilizó un solo caso, mientras que el día anterior fueron 6 positivos.

Asimismo, las autoridades sanitarias detallaron que, hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del jueves), se dio de alta a 18 pacientes, por lo que el número total de infectados activos en China se redujo a 251, tres de los cuales permanecen en estado grave.

La fuente no anunció nuevos fallecimientos por la COVID-19, por lo que la cifra se mantuvo en 4.634, entre los 83.622 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia, y de los que 78.737 superaron con éxito la enfermedad y fueron dados de alta.

Hasta la fecha se ha realizado seguimiento médico a 767.916 contactos cercanos con infectados, de los cuales 3.651 continúan en observación, y de ellos tres serían casos sospechosos de haberse contagiado del virus.

En cuanto a los infectados asintomáticos, China registró cinco nuevos casos en este último informe (3 de ellos, en Xinjiang, donde hoy se informó de un caso por transmisión local), lo que deja el total de personas en esas circunstancias bajo observación en 104.

En Hong Kong, el rebrote detectado hace dos semanas no da tregua y las autoridades sanitarias anunciaron este jueves que el miércoles se habían diagnosticado 67 contagios más (récord en un solo día en la ciudad), lo que situó la cifra total de casos confirmados en la región administrativa especial en 1.656, de entre los que al menos ocho perecieron.