Casa Real.- PP critica la "clara voluntad" del Gobierno de "debilitar" a la monarquía y se presenta como garante de instituciones

19/06/2020 Ana Beltrán, presidenta del Partido Popular de Navarra



SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)



El PP ha censurado este viernes que el Gobierno que comparten el PSOE y Unidas Podemos "tiene la voluntad clara de debilitar" las instituciones y ha asegurado que los 'populares' siempre van a defender y "estar al lado" de la institución monárquica y del Rey Felipe VI, "el resto de asuntos se tendrán que dilucidar en los juzgados o donde corresponda".



Así se ha pronunciado en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, al ser preguntada por la información que publica 'El Mundo' relativa a que Corinna Larsen envió una carta al jefe de la Casa del Rey española el 5 de marzo de 2019 en la que aseguró que el Rey emérito Juan Carlos I le había pedido en 2014 que le "devolviera" los 65 millones de euros que le había transferido dos años antes desde una fundación panameña radicada en Suiza.



De este modo, Beltrán ha rechazado que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, "critique a la monarquía" y ha insistido en que "solo queda el PP como garante de las instituciones públicas y del Estado de derecho".



Asimismo, la dirigente del PP se ha referido a las elecciones vascas y gallegas del pasado domingo para explicar que "en el País Vasco el 70% de los votos lo han sacado dos formaciones independentistas, y eso es de una gravedad extrema", así como que en Galicia "el BNG ha sido la segunda fuerza", lo que a su juicio "demuestra que el tándem Sánchez-Iglesias no tiene fuerza ni credibilidad".



"Y por otro lado, vemos que los acuerdos alcanzados por Sánchez con el PNV o con Bildu, los ha blanqueado para derogar la reforma laboral", todo para recalcar que "Sánchez e Iglesias necesitan a los independentistas para mantenerse en el poder, y viceversa", con lo que "todo esto desestabiliza los pilares del Estado y esa desestabilización tienen su razón de ser en las peticiones que le hacen sus socios de Gobierno".



Por eso, ha censurado que Sánchez "no defiende a la monarquía, un pilar básico de nuestra democracia".



Beltrán también se ha referido al Consejo Europeo que se celebra este viernes para asegurar que el PP "siempre apoyará al Gobierno" en lo que sea mejor para los intereses de España, si bien avisa de que el tándem Sánchez-Iglesias "despierta recelos en Europa" porque "no es fiar" y "no da confianza".



Además, apunta que Europa "no da nunca nada gratis" y que el Gobierno tiene que convencer a sus socios de que "somos un país solvente, dar seguridad y certidumbre" y que Sánchez "está desacreditado dentro de Europa por sus compañeros de viaje".