Cantante y gestor de la web se unen en tecnología ‘Dr. Dolittle’

(Bloomberg) -- Un conocido cantante, un financista vegano y un pionero de internet están respaldando un proyecto para encontrar formas para que los humanos se comuniquen con los animales mediante el aprendizaje automático y la inteligencia artificial.

El foro Interspecies I/O anunció el viernes el Premio Coller para la Conversación entre Especies (Coller Prize for Interspecies Conversation), un premio de investigación de US$1 millón, según un comunicado. La iniciativa comienza este fin de semana con una videoconferencia sobre temas que van desde el lenguaje de los simios bonobo hasta la música de los elefantes.

Entre las principales figuras de Interspecies I/O se incluyen el músico Peter Gabriel, Vint Cerf -quién ayudó a diseñar la arquitectura TCP/IP que sustenta internet- y el veterano del capital privado Jeremy Coller, patrocinador de proyectos filantrópicos que creó una red de inversionistas que luchan por poner fin a la agricultura industrial.

“Ahora que el aprendizaje automático se ha convertido en una herramienta poderosa, es posible comenzar a imaginar intentos por extraer señales de las interacciones que observamos dentro de las especies, de la misma manera que entrenamos los sistemas de aprendizaje automático para traducir entre idiomas”, dijo Cerf en un videollamada. “Lo más nervioso de esto, lo realmente nervioso es: ¿qué pasa si aparece un extraterrestre? ¿Cómo interactuaríamos?

Nadie está cerca de crear un “Dr. Dolittle artificial”, dijo Cerf. Sin embargo, señaló que una tecnología que mejore la comunicación de las personas con sus mascotas generaría un mercado lucrativo: “las personas gastan una enorme cantidad de dinero en sus mascotas. Las mascotas son un gran negocio”.

Entre los miembros del grupo se cuentan la psicóloga cognitiva y científica de mamíferos marinos Diana Reiss y Neil Gershenfeld, jefe del Centro de Bits y Átomos del MIT. Ellos indicaron que los recientes avances en los sectores de computación en la nube, inteligencia artificial y big data hacen que su audaz objetivo sea más realista.

Gabriel, Cerf, Reiss y Gershenfeld han estado colaborando en formas de descifrar el lenguaje de los animales durante varios años, y Coller recientemente aportó más apoyo financiero a esas iniciativas.

