Bolsonaro, ante las críticas a su política: "Europa es una secta ambiental"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro (i), fue registrado este miércoles, durante su aislamiento en el Palacio da Alvorada, en Brasilia (Brasil). EFE/Andre Borges

Río de Janeiro, 17 jul (EFE).- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acusó este jueves a Europa de ser una "secta ambiental" y criticar de "forma injusta" la política medioambiental del país por intereses comerciales.

"Brasil es una potencia en el agronegocio. Europa es una secta ambiental, no preserva nada de su medio ambiente y dispara encima de nosotros todo el tiempo de forma injusta porque hay una pelea comercial", explicó Bolsonaro en una transmisión en directo a través de las redes sociales.

"Antiguamente había un interés por la región amazónica y hoy hay interés por todo Brasil. Somos bombardeados 24 horas por día", agregó el líder de la ultraderecha, quien permanece en cuarentena desde hace días tras ser diagnosticado con la COVID-19.

El jefe de Estado, partidario de la explotación de la selva amazónica, defendió la política ambiental del Gobierno en el combate a la deforestación, pese a que las alertas han crecido un 25 % entre enero y junio de 2020, y minimizó los incendios en el mayor bosque tropical del planeta.

"Todo el tiempo estamos siendo acusados injustamente de maltratar el medio ambiente de Brasil. La prensa allí fuera critica Brasil, la prensa que manipuló números para criticar al Gobierno, amenaza todo el tiempo. El 90 % de esos focos de calor son en áreas taladas. No es un incendio nuevo. El 5 % son en tierras indígenas, el indio que hace eso", apuntó Bolsonaro.

En las últimas semanas, el aumento de la tala de árboles y de los focos de incendios, atribuidos en buena medida a agricultores que preparan campos para la siembra, generaron preocupación entre fondos de inversión globales y empresas privadas del país, sobre todo tras los devastadores incendios de 2019 que dieron la vuelta al mundo.

Entre las medidas adoptadas por el Gobierno para contener los incendios durante los próximos meses ante las presiones de los fondos globales, el presidente citó la decisión de prohibir durante 120 días el uso de fuego en la Amazonia.

"No es que vayamos bien, hay cosas por hacer, pero no es ese trauma todo que dicen", recalcó el mandatario, acusado de incentivar los incendios en 2019 con su retórica ambientalista.