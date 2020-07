AMLO pide a funcionarios contribuir un porcentaje de su salario

(Bloomberg) -- En el más reciente impulso de austeridad del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha solicitado a funcionarios federales mexicanos que aporten un porcentaje de su salario para ayudar con las finanzas del Gobierno.

Las contribuciones ayudarán al país a superar la pandemia y la crisis económica, dijo López Obrador el viernes durante su conferencia de prensa matutina, calificando las donaciones de “voluntarias”.

En medio de una enfermedad que ha devastado las economías de todo el mundo, López Obrador ha rechazado los planes de estímulo e implementado un duro programa de reducción de presupuesto, diciendo que los rescates gubernamentales anteriores solo han empeorado la desigualdad y la corrupción. La austeridad, que incluye retirar computadores de varias oficinas federales para reducir costos, ha llevado a su administración a buscar nuevas fuentes de ingresos.

“Es una donación voluntaria”, dijo AMLO, como se conoce al presidente, y agregó que contribuirá con 25% de su salario mensual equivalente a unos 108.000 pesos (US$4.800). “Es una austeridad honesta”.

La solicitud de donaciones está dirigida a funcionarios federales de nivel medio y alto y sugiere un porcentaje a donar en función del cargo del empleado, según un documento de la Secretaría de Hacienda visto por Bloomberg News. La solicitud de donación más baja es para subdirectores de área, a quienes se les anima a donar 5% de su salario mensual máximo de 51.000 pesos.

Al comienzo de su administración, López Obrador puso topes a los salarios de los funcionarios federales para que nadie pudiera ganar más que el presidente.

