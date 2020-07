Afganistán.- Ghani recalca que el proceso de paz no avanzará hasta que los talibán liberen a los agentes capturados

03/12/2019 El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani POLITICA INTERNACIONAL Sven Hoppe/dpa



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, ha afirmado este viernes que el proceso de paz con los talibán no avanzará hasta que "no esté claro el destino" de todos los miembros de las fuerzas de seguridad capturados por los insurgentes.



"La razón por la que el proceso de liberación de los presos talibán no avanza es porque queremos que esté claro el destino de todos los miembros de las fuerzas de seguridad que se encuentran presos", ha dicho el mandatario, según ha informado la cadena de televisión afgana Tolo TV.



La liberación de presos es una condición previa impuesta por los talibán, en línea con el histórico acuerdo de paz que firmaron el 29 de febrero con el Gobierno de Estados Unidos. El acuerdo contempla la excarcelación de 5.000 insurgentes y mil miembros de las fuerzas afganas antes del inicio de contactos directos con Kabul.



Hasta la fecha han sido liberados cerca de 4.200 talibán y 850 miembros de las fuerzas de seguridad. "El proceso de paz no avanzará hasta que se aclare el destino de nuestros héroes", ha recalcado Ghani.



A pesar de haber firmado el acuerdo de paz en Doha, los talibán han seguido atacando a las fuerzas gubernamentales afganas y se niegan a aceptar un alto el fuego antes de sentarse a dialogar. Esto ha llevado a Kabul ha incrementar sus operaciones contra el grupo.