Actividad colombiana cae menos en mayo tras apertura de economía

(Bloomberg) -- La economía de Colombia se contrajo a un ritmo más lento en mayo, a medida que el Gobierno permitió la reapertura de más empresas luego de una de las cuarentenas más estrictas de la región.

La economía cayó 16,7%, frente al mismo periodo del año anterior y en comparación con una contracción récord de 20,5% en abril, dijo el viernes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). En todo caso fue mayor que la mediana pronósticos de una caída de 13,8% en una encuesta de Bloomberg.

“Abril fue el punto más crítico de la recesión”, dijo José Ignacio López, analista jefe de Corficolombiana. López pronostica que la economía cayó 16% en el segundo trimestre.

Al igual que otros países afectados por la pandemia de coronavirus, el colapso de la economía ha causado la destrucción de casi cinco millones de empleos en mayo comparado con el mismo mes del año anterior. El desempleo nacional superó el 21% en mayo después de que miles de empresas quebraron.

A pesar de la recuperación, el número acelerado de infecciones y muertes por covid-19 llevó a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a reimponer, hasta fines de agosto, algunas de las medidas que habían flexibilizado. Medellín, la segunda ciudad más grande del país, también tuvo que volver a políticas más estrictas.

“Probablemente la recuperación va a ser muchísimo más lenta”, si la nación suramericana continúa implementando cuarentenas, dijo López, y agregó que la economía podría estar perdiendo tracción en julio.

