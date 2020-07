Verde y digital, el camino a seguir que muestra la UE al turismo ibérico

La comisaria europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira. EFE

Madrid, 16 jul (EFE).- La transición hacia una economía ecológica y digital en Europa puede ser la tabla de salvación para el sector turístico ibérico, vapuleado por la covid-19, y que puede encontrar en ese reto la oportunidad para renovarse y sobrevivir, en el caso de las ciudades y de las zonas costeras, o incluso de crecer en las zonas rurales.

Es una de las ideas en las que coincidieron autoridades europeas, españolas y portuguesas en el debate sobre "Retos y oportunidades tras la pandemia para el turismo de sol y playa, urbano y cultural, y ecológico y rural", la segunda y última sesión del foro EURAGORA, organizado por las agencias de noticias española EFE y portuguesa Lusa, y centrado en el impacto de la covid-19 en el turismo europeo.

Un foro en el que participaron la comisaria europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira; los alcaldes de Madrid y Lisboa, José Luis Martínez y Fernando Medina, respectivamente, así como la presidenta de Baleares, Francina Armengol, el presidente de Turismo do Algarve, João Fernandes; la directora de la secretaria conjunta del Programa Interreg España-Portugal (POCTEP), Elena de Miguel, y la administradora delegada en Portugal de la Reserva de la biosfera transfronteriza Gerês-Xurés, Sonia Almeida.

El presidente de Exceltur, Gabriel Escarrer, y el exministro y defensor del Cliente de las Agencias de Viajes y Turismo, José Vera Jardim, también estuvieron en la segunda sesión de este foro, grabada el lunes 13 de julio y emitida este jueves, en el marco del programa cofinanciado por la Comisión Europea Stars4Media y moderada por los directores de Información de EFE y Lusa, José Manuel Sanz y Luísa Meireles.

LOS PRIMEROS TENDRÁN VENTAJA

El turismo no puede quedarse fuera de la transición hacia una economía ecológica y digital, que "no es una elección o una opción, es una obligación", afirmó la comisaria europea. "Todos tendremos que unirnos en este reto" y "los primeros tendrán ventaja", apuntó Ferreira, tras mostrar su convencimiento de que puede tener "un exitoso futuro verde".

"Apoyamos la diversificación, la construcción de una cartera más amplia, en especial en zonas rurales, apoyamos la transición ecológica y digital y el turismo tiene oportunidad de liderar ese camino", afirmó.

Ferreira instó a los gobiernos nacionales -responsables del uso de los fondos europeos- a que "no se demoren" en la búsqueda de nuevos proyectos para reactivar un sector, que tiene un "papel crucial" en las economías de España y Portugal, pero también para Europa..

MADRID Y LISBOA, TRAS EL "HITO" DE RECUPERAR EL TURISMO

"Los retos a los que se enfrenta el sector turístico son los mismos retos a los que nos enfrentamos las grandes ciudades, que son la digitalización y la sostenibilidad", dijo el alcalde de Madrid, quien confía en recuperar el turismo internacional en 2021 con las medidas de seguridad necesarias para que los visitantes "tengan conciencia de que no corren riesgo" en la capital pese a haber sido "una de las ciudades más castigadas por el coronavirus".

José Luis Martínez-Almeida comentó que el "primer hito" es recuperar el turismo nacional en Madrid, para lo cual ve necesario trabajar en la idea de que es "una ciudad segura" desde el punto de vista "objetivo y subjetivo".

"Somos conscientes de que va a ser una recuperación lenta, compleja, difícil", reconoció Almeida, quien está involucrado en los " trámites de crear un único organismo" que "aglutine todas las políticas turísticas", con la participación del Gobierno regional, el Ayuntamiento de la capital y el sector privado.

También Lisboa atraviesa un momento "difícil" por la pandemia, reconoció su alcalde, Fernando Medina, ya que ha mermado un turismo que considera "esencial" tanto desde el punto de vista económico como cultural.

Ahora bien, en Lisboa hay una "visión" para aprovechar este momento para resolver los problemas de antes de la pandemia, como los atascos de tráfico, la contaminación o el acceso a la vivienda con programas que ayuden a aprovechar los ahora vacíos apartamentos turísticos.

BALEARES Y ALGARVE: EL RETO DE SER DESTINOS SEGUROS

La presidenta de las islas Baleares, Francina Armengol afirmó que en su región tuvieron muy claro desde el principio que son "un referente turístico" y que, para seguir siéndolo, lo primero que había que hacer era "controlar muy bien la pandemia del coronavirus”, lo que les permitió abrirse al turismo internacional en junio, antes que el resto de España

Por su parte, el presidente de Turismo do Algarve, João Fernandes, no ocultó su preocupación por la reducción del mercado británico, que supone "un tercio" de su demanda externa, recordó, debido a la decisión del Reino Unido de aplicar cuarentena a los viajeros procedentes de Portugal. Aún así, insistió en que garantizan "seguridad".

DESTINOS RURALES

Parte de los fondos europeos de los que hablaba la comisaria Ferreira pasan por el Programa Interreg España-Portugal (POCTEP), que promueve el desarrollo de las zonas fronterizas entre ambos países. La directora de su secretaria conjunta, Elena de Miguel, destacó que entre los proyectos que se financian están los relacionados con el "desarrollo de estrategias que sean respetuosas" con el patrimonio artístico y cultural o el medioambiente.

Entre ellos se encuentra la Reserva de la biosfera transfronteriza Gerês-Xurés, cuya administradora delegada en Portugal, Sónia Almeida, explicó que "el 90 % de las infraestructuras turísticas tienen en este momento el sello 'Clean&Safe', lo que garantiza al turista y también a la población que hay mucho cuidado en la recepción de visitantes".

Almeida, que asume que la reserva será un destino "todavía más buscado por considerarse un lugar seguro para pasar las vacaciones", destacó además que también hay que proteger a las poblaciones que viven en ese territorio, entre las que ha aumentado el "miedo de la cantidad de gente que puede ir" y eventuales contagios.

UNA OPORTUNIDAD "ÚNICA"

Esta crisis es una oportunidad "única" para transformar el modelo turístico hacia uno "mucho más rentable, más digital y más sostenible", aseguró el presidente de Exceltur. Gabriel Escarrer piensa que el contexto post-covid traerá consigo una profunda transformación de la industria, por la reconversión o el abandono de ciertos productos y destinos "obsoletos, que no han aprovechado el boom de los últimos años para hacer la inversión que tocaba".

Escarrer consideró que España está perdiendo competitividad "a marchas forzadas" frente a otros destinos turísticos que han hecho una gestión "más eficaz", al tiempo que avanzó que el sector no volverá a los niveles de 2019 hasta 2023.

Además, la pandemia tiene efectos "devastadores" para la unidad de Europa, según el exministro portugués José Vera Jardim, ya que los países tratan de "proteger sus propios intereses" con mensajes como "soy un país seguro, más seguro que tú". "No es bueno que esto suceda, pero es natural", concluyó.

