UE.- Bruselas niega que su trabajo se vea debilitado por sentencias del TUE como la de Apple

BRUSELAS, 16 (EUROPA PRESS)



La vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Competencia, Margrethe Vestager, ha negado rotundamente este que el trabajo de la institución haya sido debilitado por recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TUE) como la de Apple de este miércoles o la de protección de datos de este jueves.



"En absoluto", ha enfatizado la danesa en una rueda de prensa al ser preguntada por esta posibilidad a raíz de las sentencias que han anulado, por un lado, el acuerdo de protección de datos entre Bruselas y Estados Unidos y, por otro, la resolución del Ejecutivo comunitario que obligaba a la multinacional tecnológica a devolver 13.000 millones de euros de impuestos no pagados en Irlanda.



"Creo que se está ayudando a la Comisión a tener altos estándares de calidad. Los casos son muy diferentes y es importante que el tribunal esté ahí para recordarnos nuestra responsabilidad. A veces dice que estamos en lo correcto y otras veces dice que estamos equivocados", ha respondido Vestager.



La vicepresidenta de Competencia ha señalado que, de media, la Comisión toma unas 330 decisiones al año sobre ayudas de Estado, de las que únicamente un 10% son recurridas ante la Justicia europea. Según su información, Bruselas gana dos de cada tres casos que llegan al tribunal de Luxemburgo.



También ha recordado que el 95% de todas las ayudas públicas que se conceden al sector privado en la UE no necesitan ser examinadas por los servicios europeos de Competencia y son aprobadas directamente por los Estados miembros.



"Si miras las estadísticas, nada sugiere que estemos perdiendo más casos que en un año normal", ha expresado la liberal danesa, para advertir, en cualquier caso, de que la pandemia de Covid-10 ha hecho que 2020 no sea un año "estándar". En lo que va de año, la Comisión ha tomado ya más de 400 decisiones sobre ayudas públicas, ha asegurado.



Vestager, que no ha querido responder si el sistema fiscal irlandés distorsiona la competencia en el mercado único porque no ha hecho un "análisis general" sobre esta cuestión, ha defendido en cualquier caso que todavía queda "mucho trabajo por delante" para que "todas las empresas" paguen impuestos allí donde generan el beneficio.



"La mayoría lo hacen, trabajo muy duro para tener beneficios y por esos beneficios pagan impuestos. Pero otras no y por eso nuestro trabajo continúa", ha apuntado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario.