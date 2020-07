Uber discutiría inversión de US$500M en Uber Freight

(Bloomberg) -- Uber Technologies Inc. está en conversaciones con inversionistas interesados en participar en su división Uber Freight, según personas con conocimiento del asunto.

La empresa con sede en San Francisco, dirigida por Dara Khosrowshahi, sostuvo discusiones para recaudar US$500 millones en una ronda de financiación que le daría a su negocio de carga una valoración independiente de aproximadamente US$4.000 millones después del acuerdo, dijo una persona, que solicitó el anonimato porque las conversaciones son privadas. No se ha finalizado ninguna transacción y los términos podrían cambiar.

“Si bien no es inusual que recibamos interés por invertir en Uber Freight, no podemos comentar rumores sobre estas discusiones”, dijo un portavoz de Uber.

Lanzado en 2017 y dirigido por Lior Ron, Uber Freight opera como un corredor que conecta a conductores de camiones con compañías navieras y compite contra empresas como DHL International y CH Robinson Worldwide Inc. Al igual que el grupo de conducción de Uber, Uber Freight es una subsidiaria independiente propiedad de Uber, y su desempeño financiero se reporta cada trimestre como parte de las presentaciones de su empresa matriz.

La división aumentó sus ingresos 57% a US$199 millones durante el primer trimestre. Amplió sus pérdidas para el mismo período a US$64 millones, un aumento de 121%.

En septiembre pasado, Uber dijo que estaba estableciendo la sede de Uber Freight en Chicago, y anunció planes para contratar a 2.000 nuevos empleados para trabajar en la oficina.

Uber ha firmado acuerdos para no lanzar operaciones de carga en China y otros mercados donde alguna vez operaba, centrándose en cambio en América del Norte y Europa.

Las acciones de Uber, que tiene una capitalización de mercado de más de US$56.000 millones, han subido aproximadamente 10% en el año hasta la fecha, superando el índice de referencia S&P 500, que se ha mantenido estable. Sus principales accionistas incluyen SoftBank Group Corp., Benchmark y el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita.

