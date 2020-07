Serbia y Kosovo reanudan su camino hacia un acuerdo

Serbia y Kosovo reanudaron este jueves en Bruselas su diálogo auspiciado por la Unión Europea (UE), tras meses de crisis, aunque el camino a la normalización de sus relaciones está sembrado de escollos.

"Espero un debate constructivo", indicó el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, urgiendo a ambas partes a abordar la discusión "con un espíritu de compromiso y pragmatismo".

Las discusiones comenzaron con un primera reunión entre Borrell y el primer ministro kosovar, Avdullah Hoti, a la que seguirá otra con el presidente serbio, Aleksandar Vucic, antes de un encuentro a tres.

Dos décadas después de la última de las guerras que condujeron a la desintegración de Yugoslavia (1998-1999), Belgrado sigue sin reconocer la independencia proclamada en 2008 por su otrora provincia, Kosovo.

El encuentro en Bruselas es el primero oficial desde 2019 y el fracaso de una cumbre en Berlín entre Vucic y su par kosovar, Hashim Thaçi, figura central de la política de este territorio.

Pero, Thaçi se encuentra actualmente fuera de juego por las recientes acusaciones de crímenes de guerra en su contra, que ya provocaron que Estados Unidos aplazara una iniciativa de mediación en junio.

La UE ha hecho de la normalización de las relaciones entre ambos vecinos una prioridad, en nombre del desarrollo económico y de su eventual futura integración en el bloque europeo.

Serbia negocia ya la adhesión, pero no así Kosovo, que no cuenta con una posición unánime de los 27. Eslovaquia, España, Grecia, Rumanía y Chipre no reconocen la independencia unilateral de ese territorio.

Pero, más allá del reconocimiento, también sigue pendiente el estatuto de los 120.000 serbios de Kosovo o las reparaciones para los desplazados y las familias de los desaparecidos en el conflicto, entre otros.

