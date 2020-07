Serbia y Kosovo reanudan en Bruselas su difícil camino hacia un acuerdo

Serbia y Kosovo reanudaron este jueves en Bruselas su diálogo auspiciado por la Unión Europea (UE), tras meses de sucesivas crisis, aunque el camino a la normalización de sus relaciones sigue sembrado de escollos.

"Espero un debate constructivo", indicó el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, urgiendo a ambas partes a discutir con "espíritu de compromiso y pragmatismo" y con su "futuro europeo" en mente.

Dos décadas después de la última de las guerras que condujeron a la desintegración de Yugoslavia (1998-1999), Belgrado sigue sin reconocer la independencia proclamada en 2008 por su otrora provincia, Kosovo, de mayoría albanesa.

El encuentro entre el presidente serbio, Aleksandar Vucic, y el primer ministro de Kosovo, Avdullah Hoti, es el primero formal desde 2019 y el fracaso de una cumbre entre Vucic y su par kosovar, Hashim Thaçi.

A diferencia de entonces, Thaçi se halla fuera de juego actualmente por las recientes acusaciones de crímenes de guerra en su contra, que ya provocaron el aplazamiento de una iniciativa de mediación de Washington.

Borrell celebró que la UE volviera "a los mandos del proceso", una mediación que, en 2013, con Catherine Ashton al frente de la diplomacia europea, alumbró unos acuerdos de normalización, que en su mayoría quedaron en papel mojado.

Los europeos han hecho de la normalización de las relaciones entre ambos vecinos de los Balcanes occidentales una prioridad, en nombre del desarrollo económico y de su eventual futura integración en el bloque europeo.

Serbia negocia ya la adhesión, pero no así Kosovo, que no cuenta con una posición unánime de los 27. Eslovaquia, España, Grecia, Rumanía y Chipre no reconocen la independencia unilateral de este territorio.

- Reconocimiento de la independencia -

El reconocimiento de su independencia por Belgrado es un requisito previo para Pristina para la "normalización de las relaciones", en palabras de Hoti. Pero es un tema sensible en Serbia, donde, para muchos, es su cuna histórica y cultural.

Para el analista político de Pristina Imer Mushkolaj, el equilibrio de fuerzas está desequilibrado, al ser Hoti un "novicio en las negociaciones" y dirigir un gobierno frágil que "no cuenta con el apoyo de su población".

Vucic aparece en cambio como omnipotente con un parlamento sin oposición, que boicoteó las pasadas legislativas, una hegemonía que paradójicamente es su "punto débil", explica el analista político serbio Aleksandar Popov.

"Vucic tendrá complicado convencer a sus socios extranjeros de que no está en condiciones de conseguir algo del Parlamento o de influir en la opinión pública", según Popov, por lo el presidente serbio tiene "una responsabilidad absoluta".

Pero, más allá del reconocimiento, también sigue pendiente el estatuto de los 120.000 serbios de Kosovo o las reparaciones para los desplazados y las familias de los desaparecidos en el conflicto que causó 13.000 muertos, entre otros.

- Activos y fronteras -

Los activos yugoslavos son otro de los escollos. Serbia reclama la propiedad del complejo industrial de Trepca y del lago de Gazivode (Ujman para los albanokosovares), crucial para el suministro de agua y electricidad de Kosovo.

Pristina, que considera inalienables esas infraestructuras, reivindica por su parte activos públicos de la época yugoslava, como el oro depositado en bancos extranjeros o bienes inmobiliarios como embajadas.

La cuestión fronteriza también planea en las discusiones. En 2018, se evocó la idea de un intercambio territorial: el norte de Kosovo, de mayoría serbia, iría a Serbia, mientras que una región del sur de Serbia, poblada por albaneses, pasaría a Kosovo.

Pero muchos ven ello eventuales nuevas tensiones étnicas y desplazamientos de poblaciones. En Serbia, la idea enfrenta la oposición de quienes lo consideran como un abandono de 80.000 serbios de enclaves. Para los kosovares, sería una abdicación.

