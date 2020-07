Se buscan startups que puedan convertir CO2 capturado en vodka

(Bloomberg) -- El vodka y los diamantes ahora figuran en la lucha contra el cambio climático.

Con un poco de ingenio, ambos se pueden hacer manipulando dióxido de carbono que ha sido capturado del aire, lo que significa que su producción podría ayudar a contener el calentamiento global. El mercado de estos productos es suficientemente prometedor y un grupo de incubadoras de tecnología limpia está buscando startups que puedan con el reto.

El laboratorio Urban Future Lab de la Universidad de Nueva York está trabajando con Greentown Labs y Fraunhofer USA para ayudar en el crecimiento de empresas que han descubierto cómo convertir CO2 en bienes de lujo y demás. “Carbon to Value Initiative”, un proyecto del grupo que pretende dar valor al carbono, ofrece a startups un desarrollo inicial, acceso a capital de riesgo y socios de fabricación.

“Queremos impulsar la industria de la tecnología del carbono”, dijo Pat Sapinsley, directora gerente de iniciativas de tecnologías limpias en Urban Future Lab. “Acudiremos a nuestros socios corporativos para escalar rápidamente. Es necesario mantenernos por debajo de un aumento de 2 grados centígrados”, dijo, refiriéndose al límite de calentamiento que se cree que es ampliamente necesario para evitar impactos climáticos catastróficos.

La tecnología para producir bienes a partir de CO2 ha existido por un tiempo, pero los productos en sí han ganado poca tracción porque son más caros que los similares fabricados de manera tradicional. El grupo de incubadoras espera cambiar eso al enfocarse en artículos de alto valor. Los consumidores podrían estar dispuestos a pagar una prima por productos de lujo que combatan el cambio climático.

Artículos de lujo

El productor de vodka Air Co. se unió al grupo de Sapinsley el año pasado. La compañía apunta a replicar la estrategia de Elon Musk con Tesla Inc., al vender un producto premium que ayudará a generar escala para que puedan llegar a mercados más grandes como el combustible para aviones.

“Utilizan energía renovable para separar el agua y producir hidrógeno y luego combinarlo con CO2 para producir etanol y venderlo por US$65 el litro”, dijo Sapinsley. Al expandir la capacidad de ventas de licor costoso, pueden reducir los costos para competir contra el combustible para aviones a 40 centavos. “Es necesario tener productos de alto valor, hasta diamantes, que conduzcan exitosamente a la conversión del carbono”.

Combinadas, las incubadoras han ayudado a cientos de startups a mejorar las tecnologías limpias y recaudar fondos para expandirse, y esperan obtener cientos de aplicaciones para nuevos prometedores productos y servicios a base de tecnología de carbono durante este esfuerzo de tres años.

“Existe la urgencia de capturar de manera rentable las emisiones de carbono y la única forma de que la nueva tecnología que necesitamos llegue al mercado es a través del compromiso con la industria”, dijo Emily Reichert, directora ejecutiva de Greentown Labs. “Los ayudamos a reducir el riesgo para reducir costos y escalar”.

Nota Original:Wanted: Start-Ups That Can Turn Captured CO2 Into Vodka, Jewels

