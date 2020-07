Salud.-La mayoría de las pautas dietéticas no son compatibles con los objetivos mundiales de salud

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



La mayoría de las pautas dietéticas no son compatibles con los objetivos globales de salud y medio ambiente, según un análisis que publica 'The BMJ'. Los resultados muestran que reformar las pautas dietéticas nacionales para que sean más saludables y sostenibles podría prevenir la muerte por enfermedades crónicas y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.



Las pautas dietéticas nacionales basadas en alimentos (FBDG) son documentos aprobados por el gobierno que proporcionan recomendaciones y consejos sobre dietas y estilos de vida saludables, pero la mayoría no abordan las implicaciones sociales y ambientales de las elecciones dietéticas.



Por lo tanto, un equipo de investigación internacional se propuso comparar los impactos en la salud y el medio ambiente de la adopción de directrices alimentarias a nivel mundial y nacional con objetivos globales, como la Agenda de Acción sobre Enfermedades No Transmisibles y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.



Cotejaron y puntuaron recomendaciones medibles, como "comer cinco porciones de frutas y verduras al día" de 85 guías nacionales junto con guías globales de la Organización Mundial de la Salud y la Comisión EAT-Lancet.



Luego usaron modelos para estimar cómo estas recomendaciones podrían reducir la muerte prematura por enfermedades crónicas, como enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y cáncer, y cumplir con los objetivos ambientales relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero y el uso de recursos de tierra y agua dulce.



Descubrieron que la adopción de directrices nacionales se asociaba con una reducción promedio del 15% en la muerte prematura por enfermedades crónicas y una reducción promedio del 13% en las emisiones de gases de efecto invernadero del sistema alimentario, equivalente a 550 millones de toneladas de dióxido de carbono.



Sin embargo, la mayoría de las directrices nacionales analizadas (83,98%) no eran compatibles con al menos uno de los objetivos mundiales de salud y medio ambiente.



Por ejemplo, aproximadamente un tercio de las directrices (29,34%) eran incompatibles con la agenda sobre enfermedades no transmisibles, y la mayoría (57 a 74, 67% a 87%) eran incompatibles con el Acuerdo Climático de París y otros objetivos ambientales.



En comparación, la adopción de las recomendaciones de la OMS se asoció con cambios similares en la salud y el medio ambiente, mientras que la adopción de las recomendaciones EAT-Lancet se asoció con reducciones 34% mayores en la muerte temprana y reducciones más de tres veces mayores en las emisiones de gases de efecto invernadero.



Por ejemplo, si el Reino Unido, Estados Unidos y China adoptan pautas nacionales en línea con la recomendación EAT-Lancet, esto podría aumentar el número de muertes evitadas de 78.000 a 104.000 en el Reino Unido; de 480.000 a 585.000 en Estados Unidos, y de 1.149.000 a 1.802.000 en China, explican los investigadores.



Este estudio tiene varias fortalezas, como la gran cantidad de países y la evaluación rigurosa de las directrices. Pero los investigadores señalan varias limitaciones que pueden haber afectado la precisión de sus resultados, como la naturaleza a menudo cualitativa de muchas pautas nacionales, y dicen que hay muchas implicaciones potenciales para la mejora en futuros estudios.



Sin embargo, concluyen que la reforma de las pautas dietéticas nacionales basadas en alimentos, así como las pautas de la OMS, "podría ser no solo beneficiosa desde una perspectiva de salud sino también necesaria para cumplir los objetivos de sostenibilidad global y mantenerse dentro de los límites ambientales del sistema alimentario".



En un editorial vinculado, investigadores en Alemania están de acuerdo en que estos hallazgos deben interpretarse con cautela, y dicen que quizás el hallazgo más importante de este estudio es la incertidumbre que destaca, sobre todo sobre los alimentos a base de plantas.



En términos generales, las propuestas de la Comisión EAT-Lancet parecen superiores en términos de reducción de la mortalidad por enfermedades no transmisibles, escriben.



Sin embargo, señalan que adoptar las recomendaciones de EAT-Lancet a nivel mundial "no sería asequible para muchos en países de bajos ingresos sin un crecimiento económico concomitante, una mejor producción y suministro local de alimentos y una expansión de la gama de productos animales, frutas y productos vegetales de menor costo".



"Todavía tenemos un camino por recorrer antes de que las dietas puedan ser más saludables y sostenibles en todo el mundo", concluyen.