Portaltic.-Xbox Game Pass Ultimate incluirá acceso al juego en la nube a partir de septiembre

MADRID, 16 (Portaltic/EP)



El responsable de Xbox, Phil Spencer, ha anunciado que a partir de septiembre su servicio Xbox Game Pass Ultimate incluirá acceso al juego en la nube sin coste adicional.



Xbox Game Pass Ultimate es un servicio de Microsoft que con una suscripción mensual ofrece a los usuarios más de 100 juegos para Xbox One y PC, juegos gratis cada mes, juego 'online' y descuentos exclusivos.



A partir de septiembre, como parte de su suscripción, los miembros de Xbox Game Pass Ultimate podrán jugar a más de 100 títulos de Xbox Game Pass en sus dispositivos móviles desde la nube.



Según ha explicado Spencer en un comunicado, al igual que con los servicios de 'streaming' de películas y música, cuando los usuarios inicien juegos en la nube en Xbox Game Pass Ultimate, podrán continuar su juego donde lo dejaron en cualquiera de sus dispositivos.



Asimismo, el responsable de Xbox ha detallado un conjunto de compromisos de la compañía hacia los jugadores en la transición hacia la nueva generación.



En este sentido, Spencer ha asegurado que "no se forzará a los jugadores a dar el salto a la nueva generación", ya que los títulos que lanzará en los próximos años se jugarán en condiciones óptimas tanto en Xbox Series X como Xbox One.



Además, el comunicado afirma que la compañía continuará apoyando el juego cruzado para que los jugadores puedan jugar con sus amigos sin importar la plataforma o la generación.



Gracias a la tecnología Smart Delivery, los jugadores podrán comprar títulos compatibles y jugarlos en consolas de ambas generaciones sin coste adicional. Los jugadores también podrán jugar a los videojuegos de Xbox Game Studios el mismo día de su lanzamiento con Xbox Game Pass.