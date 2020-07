Portaltic.-Nintendo elimina el juego con contenido adulto 'Don't Get Caught' tras subirlo accidentalmente en la eShop

18/04/2019 Consola Nintendo Switch POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NINTENDO



MADRID, 16 (Portaltic/EP)



La compañía japonesa productora y distribuidora de videojuegos Nintendo ha eliminado el título 'Don't Get Caught' ('Que no te pillen', en español), un juego cuya mecánica principal es masturbarse sin ser visto, tras subirlo accidentalmente en la eShop.



El título se describe como "un juego de sigilo en primera persona tonto y terrorífico". "Haces autostop y viajas con un conductor y con una muñeca espeluznante. Durante el viaje tienes una sensación alocada de hacer algo inapropiado, pero recuerda, que no te pillen", señala la sinopsis.



A pesar de que en la sinopsis del juego no se cita la masturbación, el juego cuenta con escenas que "incluyen actividades sexuales que son inapropiadas para audiencias jóvenes".



Estaba previsto que 'Don't Get Caught' llegara a la tienda digital de Nintendo Switch, la eShop el pasado 13 de julio a un precio de 7,99 euros.



Sin embargo, la compañía decidió echarse atrás después de la controversia en las redes sociales, según ha informado el portal Techspot.



Se desconoce por qué finalmente ha aparecido el título en la eShop y su desarrolladora, Ultimate Games, ha recalcado que ha sido un "accidente" y que 'Don't Get Caught' no se lanzará en Nintendo Switch.