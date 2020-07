Perú supera las 2 millones de pruebas de COVID-19 y suben los contagios a 341.586

Fotografía del pasado 22 de junio que muestra algunas pruebas moleculares rápidas para COVID-19, en Lima (Perú). EFE/ Edward Málaga-Trillo/Archivo

Lima, 16 jul (EFE).- Perú, el segundo de Latinoamérica con más casos confirmados de COVID-19, alcanzó este jueves las más 2 millones de pruebas de detección del nuevo coronavirus aplicadas a su población, y elevó así su número acumulado de contagios a 341.586.

Con cerca de 33 millones de habitantes, el país andino registró en el último reporte 3.862 nuevos contagios y la muerte de 198 pacientes más, lo que da un acumulado de 12.615 víctimas mortales del virus SARS-CoV-2 en el país, según el último reporte situacional de la pandemia del Ministerio de Salud (Minsa) peruano.

LA PANDEMIA BAJO LUPA

Estas son las cifras que recibe la ministra de Salud Pilar Mazzetti, quien suma apenas 24 horas en el cargo, en reemplazo del saliente, Victor Zamora.

A Mazzetti, una neuróloga peruana de amplia experiencia en salud pública, y que hasta antes de asumir como ministra fue jefa del Comando de Operaciones COVID-19, se le atribuye una mirada realista de la pandemia.

Durante la ceremonia de transferencia de cargo avizoró varios meses de "arduo trabajo" para hacer frente a un virus "altamente cambiante", y señaló que el cambio en nuestros estilos de vida probablemente continúe así "muchísimos meses o años, porque si no llegamos a tener una vacuna nuestra vida va a cambiar totalmente".

Por ello, durante su designación en el cargo diversos comentaristas se preguntaban sobre la posibilidad de un regreso al confinamiento obligatorio a nivel nacional, que culminó el 30 de junio pasado en 17 de las 25 regiones del país, tras 107 días.

Ello debido al temor de que la reactivación de los vuelos domésticos y del transporte interprovincial terrestre entre las regiones no confinadas, puesto en marcha el miércoles, eleve la propagación del virus.

VIZCARRA DESCARTA CUARENTENA

No obstante, el mandatario peruano, Martín Vizcarra, descartó este jueves esa posibilidad.

"Nosotros creemos que estamos en una situación tal que, con el compromiso permanente de la población, de ahora a futuro, es suficiente. Yo no veo, en función a la estadística e información científica que recibo, que estemos en una situación para que más adelante regresar a una cuarentena", dijo.

Vizcarra se mostró confiado en que la cuarentena ha sido una pedagogía para la población sobre las "nuevas formas de actuar y de comportarse".

CUARENTENA FOCALIZADA

Perú mantiene la cuarentena focalizada en 7 de sus 25 regiones, a fin de evitar una mayor propagación del virus. Entre estas se encuentran Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash.

No obstante, las regiones que acumulan el mayor número de contagios a la fecha son Lima Metropolitana, Callao, Piura y Lambayeque, que suman un total de 224.822 casos.