Nuevo esfuerzo de vivienda asequible de Barcelona: pisos vacíos

(Bloomberg) -- Barcelona está desplegando una nueva arma en su esfuerzo por aumentar las viviendas de alquiler disponibles en la ciudad: el poder de forzar la venta de propiedades vacías. Esta semana, el departamento de vivienda de la ciudad escribió a 14 compañías que poseen colectivamente 194 apartamentos vacíos, advirtiendo que si no han encontrado un inquilino en el próximo mes, la ciudad podría tomar posesión de estas propiedades, con una compensación a la mitad de su valor de mercado. Estas unidades serían alquiladas por la ciudad como vivienda pública para inquilinos de bajos ingresos, mientras que las compañías en cuestión también podrían enfrentar posibles multas de entre 90.000 euros y 900.000 euros (US$71.000 y US$710.000), según medios de comunicación españoles.

El plan se basa en medidas anteriores en la ciudad para llenar pisos vacíos. Desde 2016, es legal para los municipios de la región de Cataluña, que incluye Barcelona, tomar el control de las propiedades que se han quedado sin inquilinos durante más de dos años. Luego, las ciudades pueden alquilarlos como viviendas asequibles durante un período de entre cuatro y diez años antes de devolverlos al control de sus propietarios. Ahora bien, esta medida solo se ha utilizado en algunos casos y aún requiere que la ciudad devuelva las propiedades. Ahora, utilizando una herramienta legal aprobada por la región de Cataluña en diciembre de 2019, Barcelona habrá ampliado su poder para comprar los apartamentos directamente mediante compra obligatoria, al 50% del valor del mercado.

Barcelona ha tenido dificultades por las viviendas vacías durante algunos años. Como el mercado inmobiliario de España tendió a un estancamiento después de la crisis financiera de 2007 a 2008, algunas compañías que poseen múltiples propiedades están permitiendo que sus unidades permanezcan vacías mientras esperan que el mercado reviva. Con muchas unidades retenidas después de los embargos de los bancos, incluido el nacional de España SAREB, que posee 149 propiedades vacías en Barcelona, ha habido una tendencia por parte de las empresas a descuidar sus carteras, considerándolas principalmente como activos por gestionar en lugar de un recurso público esencial. Esto ha llevado a altas tasas de vacantes y propiedades descuidadas en algunas áreas de la ciudad, así como a los “narcopisos”, donde los traficantes de drogas y los usuarios comercian y consumen narcóticos.

La ciudad ha estado desarrollando herramientas para contrarrestar esto por un tiempo. Más allá del pequeño número de expropiaciones, el municipio también ha impuesto altas multas para unidades vacantes, mientras que algunos alquileres de vacaciones vacíos también se han utilizado como viviendas de emergencia durante la pandemia. El nuevo impulso de este mes es cuidadosamente dirigido y más amplio que los esfuerzos anteriores.Todas las propiedades para expropiación potencial pertenecen a propietarios con múltiples unidades. Para que las propiedades sean elegibles para la compra forzada, no deben tener contrato de inquilino por dos años y ningún registro del uso reciente de electricidad o servicios públicos, lo que significa que las segundas viviendas usadas ocasionalmente no aparecen en la lista.

Pero según la comisionada de vivienda de la ciudad, Lucía Martín, la intención del esfuerzo es presionar a los propietarios para que alquilen sus propias unidades, no las compras forzadas reales en masa. La intención no es expropiar, sino que se alquilen pisos, dijo al periódico 20 Minutos. Martín también advirtió que si la respuesta es no, las unidades irán a expandir el sector de vivienda pública de la ciudad.

La ciudad también busca persuadir a la autoridad regional de Cataluña para que haga que el programa sea aún más expansivo, permitiendo la venta forzada de propiedades después de solo seis meses de vacante, en lugar de dos años.

