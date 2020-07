Nueve personas, entre jugadores y caddies, han dado positivo por COVID-19

El PGA Tour no dio a conocer más detalles sobre los positivos de los jugadores y los caddies. EFE/Paul Buck/Archivo

Dublin (Ohio, EE.UU.), 16 jul (EFE).- El PGA Tour informó este jueves que nueve personas, entre jugadores y caddies, habían dado positivo al coronavirus desde que hace seis semanas se reinició la competición y se hicieron evaluaciones y pruebas antes de cada torneo disputado.

Esta semana, un caddie dio positivo en el Memorial Tournament, según el PGA Tour, pero la persona afectada no fue nombrada.

Hasta ahora, seis jugadores y tres caddies han dado positivo. El recorrido está administrando unas 500 pruebas COVID-19 por semana, que incluye voluntarios, funcionarios del recorrido y otros que tienen acceso a las instalaciones del club donde se celebra la competición, sin aficionados.

Pero el PGA Tour no dio a conocer más detalles sobre los positivos de los jugadores y los caddies.

Hasta el momento, ha habido aproximadamente 1.800 pruebas administradas a jugadores y caddies desde el reinicio en el Charles Schwab Challenge el mes pasado, en Forth Worth (Texas).

El comisionado del PGA Tour, Jay Monahan anunció que ha habido un total de 21 pruebas positivas combinadas en el PGA Tour y Korn Ferry Tour, un circuito de desarrollo. El Korn Ferry ha tenido seis jugadores con resultados positivos y seis caddies.

"No quieres tener ninguno, pero creo que cuando miras dónde estamos y las tendencias de nuestro programa general, el ajuste que hemos hecho, creo que los resultados son muy buenos", declaró Monahan.

El máximo responsable del PGA Tour agregó: "estamos animados por lo conseguido, orgullosos y creo que nuestros jugadores merecen una gran cantidad de crédito no solo por lo que están haciendo en cada sede, en términos de distanciamiento social y el uso de la mascarilla, sino además por sentirse conscientes de lo que debemos hacer cuando estamos en el campo".

"A medida que he ido de mercado en mercado viendo jugadores en hoteles, creo que estamos ejecutando el plan que establecimos, y tenemos la seguridad de que si continuamos haciendo eso, estableceremos mejores condiciones a medida que avanzamos", afirmó Monahan.