Nueva York reabre algunas atracciones turísticas con limitaciones y cautela

Vista general de la Estatua de la Libertad en Nueva York (EE.UU.). EFE/Marta Quintín/Archivo

Nueva York, 16 jul (EFE).- La ciudad de Nueva York, que hace cuatro meses se convirtió en epicentro de la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos, reabre con limitaciones y con "cautela" desde este jueves y en los próximos días algunas atracciones turísticas como el parque del High Line, la Estatua de la Libertad, el Jardín Botánico, el Zoo o el Acuario.

La Gran Manzana aborda el próximo lunes la fase cuatro de su reapertura, la más avanzada del plan de recuperación del estado, pero lo hará con modificaciones respecto al resto de regiones: sin servicio en el interior de restaurantes ni la entrada a espacios como centros comerciales o museos, según declaró este jueves el gobernador Andrew Cuomo.

Por su parte, el alcalde Bill de Blasio dijo que las autoridades aún están ultimando el contenido de la etapa y darán más información este viernes, pero adelantó que se inclinan por la "cautela", teniendo el cuenta las altas cifras de contagios de coronavirus que se están dando en una decena de estados del sureste que ya habían avanzado en su reapertura.

"No podemos dar un resbalón. Los interiores son un reto y tenemos que ajustarnos. Creo que hay partes sustanciales de la fase 4 que pueden avanzar, pero en otras tenemos que ser muy cautos", indicó el regidor, señalando que el acceso a espacios "de exterior" no debería dar problema "siempre que estén claros los estándares y su cumplimiento".

Este jueves abrió ya sus puertas una de las atracciones turísticas neoyorquinas más populares de los últimos años, que al combinar ocio y naturaleza ha sido considerada "de bajo riesgo": el parque del High Line, establecido sobre un antiguo raíl elevado de trenes de carga y que atraviesa una veintena de calles al oeste de Manhattan.

Sus visitantes, que antes solían agolparse al caminar en doble sentido debido a la estrechez de esta vía verde, deberán reservar hora con antelación para entrar y seguir solo un sentido en su paseo, que se reduce a unas diez calles, según el protocolo de las autoridades para mantener la capacidad limitada.

Por su parte, la isla que alberga la icónica Estatua de la Libertad y la isla de Ellis han anunciado que abrirán parcialmente el próximo lunes, permitiendo un acceso limitado a sus museos pero no la subida ni al pedestal ni a la corona del monumento.

El 24 de julio lo harán el Zoo y el Acuario, y el 28 de julio el Jardín Botánico, todos con entradas anticipadas para asegurar que el número de visitantes está controlado y se mantienen las distancias sociales.

Nueva York se mantiene todavía como el estado más golpeado en Estados Unidos por la pandemia con 404.006 casos confirmados y 32.427 fallecidos y tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.353 personas.

Estados Unidos rompió este miércoles su récord diario de contagios de la COVID-19 con 74.513, superando por primera vez los 70.000 y elevando el total de casos a 3.490.735 y los muertos ya suman 137.235.