Miles de manifestantes piden por octavo día la dimisión del Gobierno búlgaro. EFE/EPA/VASSIL DONEV

Sofía, 16 jul (EFE).- Miles de personas se concentraron hoy en el centro de Sofía, por octavo día consecutivo, para pedir la dimisión del Gobierno del populista de derechas Boiko Borisov, al que acusan de la corrupción endémica que se vive en el país más pobre de la Unión Europea (UE).

Bajo el lema "A defender la democracia", los manifestantes marcharon por las calles del centro de la capital búlgara, tras partir de la sede del Ejecutivo, adonde regresaron para poner fin a la protesta de este jueves.

Después de asegurar en días anteriores que no dejarán de protestar hasta que se convoquen elecciones, hoy advirtieron de que, si el Gobierno no renuncia, su próximo paso será bloquear carreteras y vías ferroviarias.

REMODELACIÓN DEL GABINETE

Si bien hasta ahora ha rechazado ceder a la presión de la calle, así como a la de la oposición y del presidente de Bulgaria, Rumen Radev, que también demandan el cese del Gobierno, Borisov ya no descarta al menos cambios importantes en su gabinete.

Así, ayer exigió las renuncias de los ministros de Finanzas, Interior y Economía, que fueron presentadas hoy, pero la coalición de conservadores y ultranacionalistas que gobierna Bulgaria desde 2017 decidió esta tarde "congelar" la aceptación de esas dimisiones, confirmaron a Efe fuentes del Ejecutivo.

El equipo permanecerá sin cambios hasta la votación el próximo martes de una moción de censura por corrupción contra el Gobierno presentada el miércoles por el Partido Socialdemócrata, añadieron las fuentes.

No se espera que la moción prospere, dada la mayoría de escaños que tiene en el Parlamento la coalición en el poder, formada por el GERB de Borisov y la alianza de partidos ultranacionalistas Patriotas Unidos.

"Cambios en el Gobierno se esperan después de la moción de censura. Será una remodelación mayor. Los colegas (de Patriotas Unidos) me convencieron de no hacer cambios ahora", declaró el primer ministro a la emisora bTV.

Esta mañana la coalición gobernante reiteró que no va a dejar el poder y que no habrá elecciones antes de las previstas para la próxima primavera.

TENSIÓN ENTRE PRIMER MINISTRO Y PRESIDENTE

Bulgaria vive desde hace tiempo sumida en la tensión política, en medio del enfrentamiento entre el primer ministro y el jefe del Estado.

Borisov volvió hoy a acusar al presidente, cercano a los socialistas, de incitar las protestas y poner en peligro la estabilidad del país.

La tarde del miércoles varios medios locales recibieron por correo electrónico un vídeo aparentemente grabado con un teléfono móvil que muestra fajos de billetes, lingotes de oro y una pistola en habitaciones de la vivienda de Borisov.

La grabación -acompañada de un mensaje en el que se dice que es "absurdo" que el actual Gobierno siga en el poder hasta el final de su mandato- recuerda a otras imágenes difundidas recientemente, en la que los mismos objetos aparecían junto al propio primer ministro, durmiendo.

Borisov acusó entonces a Radev de estar detrás de esas imágenes, tras asegurar que eran falsas y que estaban manipuladas.