Michel considera "esencial" acordar el plan de recuperación en la cumbre de la UE

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. EFE/EPA/YVES HERMAN / POOL

Bruselas, 16 jul (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, considera "esencial" que los líderes de los países de la Unión Europea (UE) alcancen un acuerdo sobre el plan de recuperación económica tras la pandemia en la cumbre que celebrarán viernes y sábado en Bruselas, la primera presencial desde febrero.

"Encontrar un acuerdo exigirá trabajo duro y voluntad política por parte de todos. Ahora es el momento. Un acuerdo es esencial", declaró el político belga en la carta en la que invita a los jefes de Estado y de Gobierno a la reunión.

Michel insistió en que será necesario que los mandatarios logren "soluciones prácticas" y alcancen un pacto "para el mayor beneficio" de los ciudadanos.

Los jefes de Estado y de Gobierno intentarán cerrar un acuerdo en la cumbre sobre el presupuesto plurianual de la Unión Europea para el periodo 2021-2027 y sobre el fondo de recuperación tras la pandemia.

Sin embargo, las posiciones entre los países siguen alejadas y socios como Holanda, Austria, Suecia o Dinamarca no son partidarios de que el fondo de recuperación incluya ayudas directas para los Estados, sino que apuestan por los préstamos.

Para tratar de impulsar la negociación, Charles Michel presentó el viernes pasado una nueva propuesta presupuestaria y del fondo de recuperación.

Ese nuevo plan, que debatirán los líderes esta semana, reduce el presupuesto para los años 2021-2027 a 1,074 billones de euros, un 2,36 % menos que lo planteado por la Comisión Europea, pero mantiene el fondo de recuperación en 750.000 millones y no modifica la distribución que planteó el Ejecutivo comunitario entre ayudas directas (500.000 millones de euros) y préstamos (250.000 millones).

Sin embargo, para convencer a los países más reticentes, incluidos Holanda, Suecia, Austria y Dinamarca, propone que los Estados miembros tengan un mayor control en la entrega de las ayudas del fondo.

"Desde nuestra última cumbre (virtual) en junio, hemos trabajado intensamente con todos vosotros y tomado debida nota de vuestras preocupaciones. Sobre esa base, he presentado una propuesta para abordar las dificultades clave y para construir puentes entre las diferentes posiciones", afirmó el presiente del Consejo Europeo.

Está previsto que la cumbre comience el viernes a las 10:00 horas (8:00 GMT) con la tradicional intervención del presidente de la Eurocámara, David Sassoli, y a continuación se iniciará la primera sesión de trabajo de los líderes. EFE

jug/jaf/jgb

(Más información de la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)