Medallista brasileño, impedido de entrenar en Portugal por el coronavirus

En la imagen, el nadador de Brasil Joao Gomes Junior. EFE/JuanJo Martín/Archivo

Río de Janeiro, 16 jul (EFE).- El nadador brasileño Joao Gomes Junior, finalista en los 100 metros braza en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y una de las esperanzas de medalla de Brasil en los de Tokio 2021, dio positivo para coronavirus, por lo que no podrá entrenarse en Portugal como el resto del equipo de natación.

Gomes Junior, que conquistó dos oros en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y una plata en los Mundiales de Natación de Corea del Sur el año pasado, fue excluido de la lista de 200 atletas brasileños que viajarán a Portugal desde el viernes para seguir sus entrenamientos, ya que en Brasil no pueden hacerlo por la pandemia del coronavirus.

La exclusión del nadador de la lista fue anunciada este miércoles por el Club Pinheiros, del que Gomes Junior hace parte, luego de que el nadador resultara positivo en un examen de diagnóstico del coronavirus al que se sometió el martes.

El propio nadador, de 34 años, comunicó al Club Pinheiros y a la Confederación Brasileña de Deportes Acuáticos que venía presentando algunos síntomas ligeros de la enfermedad, como pérdida del olfato y del gusto, por lo que fue orientado a realizar el examen.

El nadador estaba incluido en la lista de los 74 primeros atletas brasileños que viajarán a Portugal el viernes, incluyendo 15 integrantes del equipo de natación, para iniciar sus entrenamientos en Europa.

Pese a que se encuentra bien de salud y no tiene otros síntomas, Gomes Junior tendrá que cumplir una cuarentena de 14 días en su residencia antes de someterse a una nueva prueba.

De acuerdo con un comunicado del Club Pinheiros, cuando se descarte la presencia del virus, el nadador podrá dar "continuidad a su programación, con la posibilidad de integrar un segundo grupo de atletas enviado a Europa y que tiene viaje programada para el 9 de agosto".

El Comité Olímpico Brasileño (COB) puso en marcha un plan para que los atletas brasileños con cupos ya garantizados a los Juegos Olímpicos o con posibilidades de clasificarse puedan entrenarse en Portugal entre julio y diciembre debido a que las medidas de distanciamiento social por la pandemia les impiden hacerlo en Brasil.

Los primeros en viajar, con vuelos programados para este viernes, serán 11 integrantes del equipo de boxeo, 12 del de gimnasia artística, 28 del de judo, 3 del de nado sincronizado y 15 del de natación.

Los 200 atletas de 16 modalidades con viajes ya confirmados representan cerca del 80 % de la delegación de entre 250 y 300 deportistas que el COB prevé que puede clasificar a Tokio 2021, aunque ese número puede aumentar según las peticiones de las diferentes federaciones.

Los atletas brasileños se entrenarán en cuatro centros de alto rendimiento deportivo en Portugal: el Complejo Deportivo de Rio Maior, a 75 kilómetros de Lisboa y que recibirá a la mayor parte de la delegación, e instalaciones en Coimbra (judo), Cascais (vela) y Sangalhos (gimnasia artística e gimnasia rítmica).