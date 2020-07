Mañanera AMLO: Dice ser el presidente más atacado en 100 años

(Bloomberg) -- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo sentirse orgulloso de ser el presidente más criticado “en los últimos cien años” y que ejercerá su derecho a defenderse de los ataques.

López Obrador respondió a un desplegado contra su gobierno, firmado por opositores y el cual leyó en voz alta durante su conferencia de prensa. El presidente acusó a sus críticos de defender abiertamente “al viejo régimen, que se caracterizó por la antidemocracia, la corrupción y la desigualdad”.

También dijo que no quiere ocuparse de asuntos relacionados con el proceso electoral. México celebrará elecciones intermedias el próximo año para renovar las legislaturas federales y locales.

El gobernador de Jalisco y conocido crítico de López Obrador, Enrique Alfaro, respaldó al presidente diciendo que este no es el momento para la confrontación, sino de ayudarlo a impulsar a México.

Gobernador pide a AMLO pacto fiscal y defiende energía limpia

Otros temas

El robo de combustible disminuyó de 3,909 bpd en 2018 a 190 bpd en 2020, según el secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval

López Obrador y Alfaro se reunirán hoy para discutir un nuevo pacto fiscal que algunos estados están pidiendo para obtener más recursos del gobierno federal

¿AMLO, Alfaro fuman pipa de la paz?

El gobernador Alfaro usó en la conferencia de prensa del presidente un tono más conciliador luego de una confrontación pública entre los dos hace semanas. Alfaro culpó al presidente y más tarde, a los miembros de su partido gobernante, de estar detrás de las violentas protestas masivas que estallaron en Guadalajara después de la muerte de un joven bajo custodia policial.

“El presidente es un hombre de bien que no haría nada por lastimar a Jalisco”, dijo Alfaro durante la conferencia. La muerte de Giovanni López a manos de la policía municipal el 5 de mayo provocó protestas en Guadalajara, pocos días después de actos similares en Estados Unidos para manifestarse en contra de la brutalidad policial. El gobierno local usó la fuerza para controlar el levantamiento y algunos jóvenes manifestantes fueron detenidos sin que se supiera su paradero por días.

Alfaro dijo que tiene pruebas para respaldar sus afirmaciones de que miembros del partido gobernante de México, Morena, estuvieron detrás de las protestas, pero dijo que no participará en más controversias. Tres policías esperan juicio en prisión por la muerte de Giovanni López.

La conferencia de prensa se puede ver aquí

Nota Original:Morning AMLO: Claims He Is Most Criticized President in 100 Yrs

©2020 Bloomberg L.P.