Madrid confía en recuperar el turismo internacional en 2021

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. EFE

Madrid, 16 jul (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, confía en recuperar el turismo internacional en 2021 con las medidas de seguridad necesarias para que los visitantes "tengan conciencia de que no corren riesgo" en la capital pese a haber sido "una de las ciudades más castigadas por el coronavirus".

En su intervención en la segunda y última jornada del foro EURAGORA, organizado por la Agencia EFE y Lusa para analizar el impacto de la crisis del coronavirus en el sector turístico, Almeida comentó que el "primer hito" es recuperar el turismo nacional en Madrid, que antes de la pandemia superó la "barrera" de los diez millones de visitantes al año.

Sin embargo, señaló que los meses de julio y agosto son "los que menos turismo tiene anualmente" la capital, por lo que se plantea los meses de septiembre y octubre como los de la "vuelta efectiva" de turistas de otras comunidades autónomas, mientras que para los turistas internacionales la fecha que maneja es 2021.

En ambos casos, Almeida ve necesario trabajar en la idea de que Madrid es "una ciudad segura" desde el punto de vista "objetivo y subjetivo" para atraer de nuevo a los turistas.

"Tenemos que abordar las medidas de seguridad necesarias para que los viajeros tengan conciencia de que no corren riesgo al venir (a Madrid) pese a ser una de las ciudades más castigadas por el coronavirus", dijo en la segunda jornada de EUROAGORA, grabada el lunes 13 de julio y emitida este jueves.

Almeida destacó las "extraordinarias infraestructuras turísticas" de la capital y la "calidad empresarial" de un sector que en España "está sabiendo aguantar la situación" al mantener "su nivel de empleo y su compromiso" con la sociedad tras la crisis del coronavirus.

A su juicio, otra de las claves para conseguir que vuelvan los turistas es fomentar la colaboración público privada en el sector.

Para ello, en Madrid están "en trámites de crear un único organismo" que "aglutine todas las políticas turísticas", con la participación del Gobierno regional, el Ayuntamiento de la capital y el sector privado.

"Somos conscientes de que va a ser una recuperación lenta, compleja, difícil", reconoció Almeida, que tiene esperanzas en que la vuelta a la actividad del recinto ferial de Ifema de Madrid sirva a partir de septiembre como "enganche" para el turismo de ferias y congresos.

Mientras no haya una vacuna u otro tipo de tratamiento contra el coronavirus, Almeida opina que el turismo de congresos tenderá a un "modelo híbrido", con actos telemáticos pero también presenciales para cultivar "las relaciones personales" entre los asistentes.

"Tendremos que hacer un esfuerzo importante para adaptarnos a las nuevas circunstancias. España ha demostrado tener una red de fibra extraordinaria, así que tenemos las condiciones óptimas para combinar experiencia presencial y telemática", comentó.

Y consideró que "los retos a los que se enfrenta el sector turístico son los mismos retos a los que nos enfrentamos las grandes ciudades, que son la digitalización y la sostenibilidad",

El foro EURAGORA consta de dos sesiones transmitidas los días 15 y 16 de julio a través de una plataforma en línea conjunta y de las redes sociales de EFE y Lusa, en una asociación pionera creada en el contexto del programa piloto europeo Stars4Media.

