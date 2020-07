López Obrador se "reconciliará" con empresarios tras pandemia, dice senador

Fotografía fechada el 7 de julio de 2016, del oficialista Ricardo Monreal, durante una rueda de prensa en Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán/Archivo

México, 16 jul (EFE).- Tras la pandemia de COVID-19 comenzará una "segunda etapa" en la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador en México marcada por la "reconciliación" con los empresarios y la prensa, opina el líder en el Senado del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal.

"La segunda etapa, que está por comenzar, es una etapa de mayor reconciliación, encuentro y acuerdo con los empresarios, los medios de comunicación, las organizaciones sociales y las asociaciones religiosas", expresó este jueves en entrevista con Efe.

Monreal (Zacatecas, 1960), una figura destacada de la política mexicana, cree que el presidente está todavía sentando "las bases jurídicas y políticas" de su mandato y que durante la "postpandemia" comenzará un acercamiento con distintos sectores.

El senador, que ha mantenido muchos encuentros con empresarios con motivo de la aprobación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), opinó que la relación entre el presidente y las empresas "ha mejorado y va a mejorar más".

"Los veo en muy buen ánimo a los empresarios para construir junto al Gobierno modelos de desarrollo más justos e igualitarios", expresó.

EL "ESTILO" DEL PRESIDENTE

Además, el senador rechaza que los reproches de López Obrador contra algunas empresas y la prensa polaricen a la sociedad, y los atribuye a un estilo "sincero, franco y que no engaña" del presidente.

"Creo que está instalando su estilo, legítimamente tiene derecho porque lo elegimos por mayoría. A mí me gusta su estilo, pero como es un estilo distinto a la ortodoxia y a la tradición política, no gusta a algunos", expresó el senador.

"A alguna gente le gustaría ver a un presidente lleno de lujos y rodeado de helicópteros, aviones, seguridad y privilegios, pero no lo van a ver en López Obrador porque así no es él", añadió Monreal, quien conoce al actual mandatario desde hace 22 años.

El legislador defiende que el presidente está llevando a cabo un "cambio de régimen" basado en la austeridad gubernamental y en un combate frontal a la corrupción.

Sobre el severo recorte del 75 % del gasto de la administración, que según analistas compromete el desempeño económico del país, Monreal está convencido de que el presidente tendrá "límites para no poner en riesgo el crecimiento".

En ese sentido, defendió los recortes porque había "excesos" en anteriores gobiernos, aunque puntualizó que hay que vigilar para no afectar a programas "indispensables".

También señaló que el arresto de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado de recibir sobornos, demuestra que López Obrador "no tendrá contemplación con la corrupción" y que no le interesa "proteger a nadie".

"El presidente no va a negociar con nadie, ni ganancias, ni una casa en Miami o un barco en las islas del Caribe. (...) No lo puedes ubicar en el catálogo de políticos tradicionales porque es algo excepcional", sostuvo.

ELECCIONES SIN LÓPEZ OBRADOR

Monreal sostiene que Morena tendrá un "gran reto" en las elecciones del próximo año a la Cámara de Diputados y a 15 gobiernos estatales porque López Obrador se desvinculó del partido cuando asumió la presidencia del país a finales de 2018.

"En el 2018, lo que arrastró la popularidad y el triunfo en distintos estados y municipios fue la presencia de López Obrador en la boleta electoral. Ahora no estará él y eso va a generar un problema serio", opinó.

Monreal explicó que López Obrador "se desvinculó del todo" del partido para no ser un presidente partidista, pero eso derivó en una lucha interna por el poder de Morena de la que, dijo, se mantiene al margen.

"Para las elecciones son once meses y se está moviendo el agua con mucha turbulencia. Mi deseo es que Morena ratifique su fuerza pero hay conflictos internos", opinó.

Algunas quinielas sitúan a Monreal como candidato presidencial en 2024 pero el senador avisa que "falta mucho": "No estoy metido en eso, no soy un fácil receptor del canto de las sirenas, trato de ser firme y tener los pies en la tierra", zanjó.