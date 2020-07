López Obrador dice que manifiesto de intelectuales críticos da "pena ajena"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, en Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán/Archivo

México, 16 jul (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este jueves que el manifiesto firmado por algunos intelectuales críticos con su Gobierno da "pena ajena" y reprochó su falta de "honestidad política e intelectual".

"Celebro que escritores y periodistas que han defendido desde siempre el modelo neoliberal o neoporfirista se agrupen, se definan y dejen de lado la simulación para buscar restaurar el antiguo régimen", expresó el presidente en conferencia de prensa, donde leyó su respuesta al manifiesto.

El documento, titulado "Contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia" está firmado, entre otros, por el antropólogo Roger Bartra, el historiador Enrique Krauze, el poeta y activista Javier Sicilia y los escritores Ángeles Mastretta y Enrique Serna.

Estos intelectuales publicaron un desplegado en el periódico Reforma en el que piden una "amplia alianza ciudadana" de cara a las elecciones parlamentarias del próximo año para que la Cámara de Diputados, actualmente dominada por el oficialismo, "recobre su papel como contrapeso" del Gobierno.

En su respuesta, López Obrador dijo que "es absolutamente legítimo que exista una oposición" a su Gobierno y atribuyó el manifiesto a una "reacción conservadora".

"Lo único que pueda reprocharse a tan famosos personajes es su falta de honestidad política e intelectual", dijo López Obrador, quien aseveró que "casi todos ellos defendieron o guardaron silencio cómplice ante los fraudes electorales de la historia reciente del país".

Además, aseveró que "da pena ajena su argumento de que buscan construir una alianza con miras a las elecciones de 2021 para obtener la mayoría" y les recordó que antes la corrupción dominaba la política mexicana.

"¿Qué acaso no se han enterado que está por llegar extraditado de España, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien al parecer presentará pruebas y explicará cómo se lograba el 'contrapeso' que pretenden 'recobrar' los abajofirmantes?", expresó.

El mandatario concluyó su respuesta asegurando que en los comicios 2021 los mexicanos decidirán "libremente" y confió que la mayoría no apoyará "el regreso al país de la corrupción, de los potentados, de los intelectuales orgánicos, de los privilegios, de la hipocresía, de la marginación, del clasismo y del racismo".

En su manifiesto, los firmantes opinan que López Obrador "ha ido concentrando en sus manos el poder del gobierno en detrimento de los demás poderes del Estado".

Lo acusan de que "polariza" la sociedad, "desacredita la autoridad de los órganos especializados" como el Instituto Nacional Electoral (INE) y que "ataca toda forma de expresión que no se identifique con su visión política".

A todo esto, aseguran que la gestión de la pandemia de COVID-19, que lleva 36.906 fallecimientos y 317.635 casos confirmados en el país, "se ha caracterizado por una política de austeridad suicida" y "se ha utilizado la pandemia para acelerar la demolición del Estado y el control del poder".