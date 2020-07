López Obrador advierte al Cártel Jalisco que no se intimidará ante el crimen

Fotografía cedida este jueves por la presidencia de México, del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (d), durante la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional, en el municipio de Zapopan en el estado de Jalisco (México). EFE/Presidencia de México/SOLO USO EDITORIAL

México, 16 jul (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió este jueves desde el occidental estado de Jalisco, sede del Cártel Jalisco Nueva Generación, que su Gobierno no se va a "intimidar" por la violencia ni negociará con el crimen organizado.

"Quiero que se escuche bien y se escuche lejos. No vamos a negociar con la delincuencia. Vamos a actuar con estricto apego a la ley", dijo durante un acto de inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional en el municipio de Zapopan, colindante con Guadalajara, capital de Jalisco.

El presidente, que creó este nuevo cuerpo de seguridad formado por militares y policías, dijo que su Gobierno evita que la lucha contra la delincuencia derive en "masacres" y que la combate "con más inteligencia que con fuerza".

"Vamos a seguir combatiendo a la delincuencia y no vamos a dejarnos intimidar", avisó el presidente, quien se encuentra en una gira por algunos de los estados más violentos del país.

López Obrador aseguró que durante los gobiernos anteriores "no había frontera entre la delincuencia y la autoridad" y que los gobernantes "vendían plazas para que los delincuentes actuaran con manga ancha e impunidad".

Asimismo, denunció que "no se registraban" correctamente los datos de la criminalidad en los diferentes estados y que había "muy pocas detenciones y decomisos de drogas".

RECONCILIACIÓN CON EL GOBERNADOR

Tras varios desencuentros sobre las políticas sanitarias y económicas del Gobierno, López Obrador acercó posturas con el gobernador de Jalisco, el opositor Enrique Alfaro, con motivo de la violencia que sufre el estado.

"Ante amenazas e intimidaciones, le decimos al gobernador Enrique Alfaro que no está solo, cuenta con el apoyo del Gobierno federal. Estamos juntos para enfrentar el desafío de la delincuencia", dijo López Obrador sobre las amenazas del Cártel Jalisco contra el mandatario regional.

El presidente dijo que las administraciones se van a "proteger mutuamente" y que el Gobierno federal va a "seguir respaldando a los gobiernos municipales y estatales".

"Es una extraordinaria señal su presencia en Jalisco en momentos difíciles porque el mensaje que se manda es claro y contundente: en Jalisco hay unidad con nuestro presidente y compartimos la necesidad de cerrar filas por el bien del país", expresó Alfaro ante López Obrador en el evento.

Con 7,8 millones de habitantes, Jalisco es el quinto estado del país con más homicidios dolosos, 2.802 desde diciembre de 2018, y ocupa el lugar número 12 en cuanto a la tasa de homicidios, al registrar 37,7 por cada 100.000 habitantes.

López Obrador está recorriendo esta semana los estados de Guanajuato, Jalisco y Colima después de que los grandes cárteles hayan protagonizado últimamente varios eventos violentos.

El pasado 27 de junio, el Cártel Jalisco mostró su furia con un atentado contra el jefe de la Policía de Ciudad de México, Omar García Harfuch, en el que sobrevivió el funcionario pero murieron tres personas.

Mientras que a comienzos de julio, el Cártel Santa Rosa de Lima asesinó en un centro de rehabilitación de Irapuato (Guanajuato) a 27 jóvenes.