Londres acusa a piratas rusos de querer robar informaciones sobre vacuna contra covid-19

2 DEPECHES DE CONTEXTE: Londres acusa a piratas rusos de querer robar informaciones sobre vacuna contra covid-19Londres, 16 Jul 2020 (AFP) - La agencia británica de ciberseguridad acusó el jueves a un grupo de piratas informáticos que "casi con toda seguridad" trabajan para los servicios de inteligencia rusos de intentar robar información sobre los proyectos de vacunas contra el coronavirus.El Centro Nacional de Ciberseguridad (NCSC, por sus siglas en inglés) dijo que los objetivos de los piratas eran organismos de investigación y desarrollo de vacunas del Reino Unido, Estados Unidos y Canadá y que sus acusaciones tienen el respaldo de las autoridades estadounidenses y canadienses."El NCSC evalúa que (el grupo) APT29, también llamado Dukes (Duques) o Cozy Bear (Oso agradable) con casi toda seguridad opera como parte de los servicios de inteligencia rusos" señaló antes de agregar que Estados Unidos y Canadá opinan lo mismo.El canciller británico Dominic Raab manifestó su indignación por este hallazgo, que fue dado a conocer junto con consejos para que las propias organizaciones se puedan proteger ellas mismas de los ciberataques."Es totalmente inaceptable que los Servicios de Inteligencia rusos tengan en el punto de mira aquellos que están trabajando para combatir la pandemia de coronavirus", dijo."Mientras otros persiguen sus propios intereses con un comportamiento irresponsable, el Reino Unido y sus aliados están trabajando duro para encontrar una vacuna que proteja la salud de todos."El Reino Unido seguirá contrarrestando a aquellos que realizan estos ciberataques, y trabajando con los aliados para que los responsables rindan cuentas".ar/phz/txw/pc-af/mb ------------------------------------------------------------- Kremlin rechaza acusaciones de Londres sobre espionajeMoscú, 16 Jul 2020 (AFP) - El Kremlin negó el jueves cualquier interferencia en las elecciones británicas de 2019 y cualquier intento de robar la investigación en curso sobre una vacuna contra el nuevo coronavirus, después de las acusaciones británicas en este sentido. "No tenemos información sobre quién ha podido piratear empresas farmacéuticas o centros de investigación en Reino Unido", dijo Dmitri Peskov, portavoz de la presidencia rusa, citado por la agencia de prensa estatal Tass. "Rechazamos estas acusaciones, al igual que las nuevas acusaciones infundadas de injerencia en las elecciones de 2019", añadió.La agencia británica de ciberseguridad acusó el jueves a un grupo de piratas informáticos de actuar contra organismos que investigan sobre vacunas para el nuevo coronavirus y de intentar robar información sobre sus proyectos. Según la agencia, estos piratas trabajan, "casi con toda seguridad", para los servicios de inteligencia rusos.El gobierno británico también estimó que es "prácticamente seguro" que hubo rusos que quisieron perturbar las elecciones de diciembre haciendo circular documentos sobre las negociaciones comerciales entre Londres y Washington.Sobre este tema, la portavoz de la diplomacia rusa, Maria Zajarova, denunció declaraciones "confusas y contradictorias, casi imposibles de entender" y consideró que no se habían presentado ni hechos ni pruebas.alf/apo/bds/mab/es/mb