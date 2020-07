Lara Dibildos nos desvela sus planes para este verano

16/07/2020 LARA DIBILDOS EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 16 (CHANCE)



Algunos rostros conocidos no se quisieron perder el estreno de la obra de Lolita Flores en la noche de este miércoles. Entre ellos, pudimos ver a Lara Dibildos, con la sonrisa que siempre le caracteriza. La actriz se mostró de lo más feliz posible por volver a sentarse en un teatro y además, muy emocionada por ver a su gran amiga Lolita.



Una vez allí, Lara Dibildos nos desveló cuáles serán sus planes para este verano: "No me lo puedo creer, estoy acostumbrada en verano a carretera y manta, gira y este año es el único que voy a tener vacaciones con mis hijos sin moverme". Y es que esto supone un respiro para la actriz, así podrá disfrutar de sus seres queridos como hacía tiempo.



En cuanto a cuándo volverá a los escenarios tan deseados, Lara Dibildos confesó que: "Nosotros somos ocho actores más técnicos, somos más personas y si no tenemos el 100% del aforo no nos salen los números. Tenemos que esperar, a nuestra compañía 'La telaraña' no nos compensa, por desgracia y con toda mi pena os digo que tenemos que esperar". Y es que sin duda, las consecuencias del Covid-19 ha afectado de lleno a este sector.



Del especial 'Lazos de Sangre' a su madre, Lara Dibildos comentó: "Está emocionadísima, lo vimos juntas y lloramos las dos. Tan bonito. Es lo que yo decía, lo que me gusta es que lo haya visto ella".