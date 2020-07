La nueva ministra de Salud avizora más meses de "arduo trabajo" en Perú

Fotografía cedida por Andina/Prensa Presidencia de Perú que muestra al presidente Martín Vizcarra (i) durante la toma de juramento a la nueva ministra de Salud, Pilar Mazzetti (d), este miércoles, en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno, en Lima (Perú). EFE/ANDINA/Prensa Presidencia

Lima, 15 jul (EFE).- La nueva ministra de Salud, Pilar Mazzetti, avizoró que vendrán varios meses de "arduo trabajo" en Perú para hacer frente a un virus "altamente cambiante" como es el causante de la enfermedad de la COVID-19, que ha contagiado a 337.724 personas y ha causado la muerte de 12.417 peruanos hasta la fecha en el país.

Durante la ceremonia de transferencia del cargo, Mazzetti afirmó que "en esta parte de la pandemia, vamos a vivir una situación continua, en la que tenemos que aceptar todos que esto jamás ha sucedido y no sabemos cómo cambian las cosas, porque este virus es raro y cambiante".

La flamante ministra agregó que nadie podía saber que "nuestras vidas iban a cambiar así, quizás siga así por muchísimos meses o años, porque si no llegamos a tener una vacuna nuestra vida va a cambiar totalmente".

Mazzetti, una médico cirujana que estuvo al frente del Comando COVID creado por el gobierno al inicio de la pandemia, reemplaza en el ministerio de Salud a Víctor Zamora, que ingresó en el Ejecutivo cuando la enfermedad estaba ya declarada en el territorio.

El mandatario, Martín Vizcarra, hizo este miércoles diez cambios de ministros, incluido el titular del Consejo de Ministros, y dos cambios de cartera para oxigenar su gabinete, en plena crisis de la pandemia, y con miras al último año de gestión en el Ejecutivo.

ARDUO TRABAJO A FUTURO

"Nuestras condiciones de trabajo han sido muy arduas", señaló Mazzetti, pero agregó que toda la población tiene ahora que aprender a "vivir crónicamente con este virus", además de estabilizar las condiciones de trabajo para el personal de salud especialmente.

"Ninguno de nosotros puede decir que no tiene a algún conocido afectado, a todos nos ha tocado, lo importante es que estamos haciendo una transición entre amigos", expresó en compañía de Zamora, con quien trabajó codo a codo en los últimos meses para llevar el equipamiento médico y personal a todas las regiones.

La ministra anticipó que "tenemos varios meses de arduo trabajo" por delante, pero que "lo mejor que tiene el ministerio es su gente, su recurso humano", al que animó a juntar "nuestras fuerzas para que tengamos el coraje de salir adelante".

EL RETO MÁS GRANDE

"Tenemos el reto más grande de nuestras vidas, un reto que no permite divisiones, no permite zancadillas, deficiencia, ni dejadez", porque si en un trámite hospitalario "ahora me demoro unas horas, varias personas mueren", manifestó.

"Este reto no se le presenta a cualquiera, es un momento histórico para la humanidad", subrayó Mazzetti, que ya ocupó el mismo cargo en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) y el Ministerio del Interior en el segundo gobierno de Alan García (2006-2011).

La nueva titular de Salud afrontará un escenario en el que la pandemia mantiene 98.907 casos activos de la COVID-19 en Perú, con más de 500 en las últimas horas.

CONTAGIOS SUPERAN ALTAS MÉDICAS

El último reporte oficial revela que 3.857 casos positivos fueron confirmados desde la víspera, lo que hace un total de 337.724 contagios, y que 3.139 pacientes recibieron el alta médica en las últimas horas, con lo cual suman 226.400 personas recuperadas de la enfermedad.

Asimismo, los hospitales tienen internados a 12.048 pacientes, con 86 más que el martes, de los cuales 1.323 están conectados a ventiladores mecánicos, dos menos en las últimas 24 horas.

El coronavirus ha provocado la muerte de 188 personas desde el martes, lo que significa que la pandemia causó el deceso de 12.417 personas en Perú.

La región de Lima, la capital peruana, concentra la mayoría de casos con más de 180.000 enfermos, seguida por la vecina Callao con 19.307 contagios y la norteña Piura con 19.096.