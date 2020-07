Kanye West registra finalmente su campaña a la Presidencia de EE.UU.

En la imagen, el rapero estadounidense, Kanye West. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 16 jul (EFE).- El rapero Kanye West, que el 4 de julio anunció su candidatura a la presidencia de EE.UU., registró este jueves su comité de campaña electoral en la Comisión Federal de Elecciones y logró la aprobación para figurar en las papeletas del estado de Oklahoma.

Oklahoma es el primer estado en el que West es considerado de manera oficial un candidato independiente, algo que consiguió a última hora, pues presentó la documentación necesaria y pagó los 35.000 dólares requeridos justo cuando se acababa el plazo.

Este movimiento contradice las informaciones publicadas ayer por el diario New York Magazine (NYM), en las que el estratega electoral Steve Kramer, supuestamente contratado por el rapero, confirmaba que "está fuera" de la carrera presidencial.

No está clara la intención real detrás el anuncio de West, pues aunque su nombre aparecerá en las papeletas Oklahoma, un estado de apenas 4 millones de habitantes, el plazo para registrarse ya ha expirado en media docena de territorios.

También queda por ver si consigue reunir las firmas necesarias para figurar en las papeletas de los estados restantes, ya que los requisitos son diferentes en cada lugar.

Pero además, West ha presentado también una "Declaración de Organización" (“Statement of Organization”) ante la Comisión Federal de Elecciones -Federal Election Commission (FEC)-.

El documento sirve para designar un comité de campaña y permitir que pueda recaudar y gastar dinero en labores electorales, previo pago de 5.000 dólares que West habría abonado.

En la ficha aparece que el partido al que el rapero está afiliado se llama BDY -abreviatura en inglés de "birthday" (cumpleaños)-, y el nombre del comité es Kanye 2020.

Todo ocurre después de que la revista Forbes publicara una entrevista con el músico en la que hizo varias controvertidas declaraciones.

Entre ellas, que ya no apoyaba al actual presidente, Donald Trump, a quien había defendido fervientemente, que sospechaba de una posible vacuna contra la COVID-19 o que el sistema de planificación familiar de EE.UU. es obra de los supremacistas blancos.

También explicó que el eslogan de su campaña sería "YES!", y el nombre de su formación política, "Birthday Party" (El Partido del Cumpleaños), que escogió porque: "cuando ganemos, será el cumpleaños de todo el mundo".

Poco después, una fuente desveló a la revista People que West está pasando por un episodio de bipolaridad, y que tanto su esposa, Kim Kardashian, como sus allegados, estaban preocupados por su salud.