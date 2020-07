Inauguran un monumento en Bahamas en memoria por los fallecidos por Dorian

Vista de los destrozos que dejó el huracán Dorian en septiembre de 2019, que provocó la muerte de más de 70 personas y daños económicos cercanos a los 3.400 millones de dólares en Bahamas. EFE/Cristobal Herrera/Archivo

San Juan, 16 jul (EFE).- El Gobierno de Bahamas inauguró este jueves un monumento que servirá como memoria por las vidas perdidas durante el huracán Dorian en septiembre de 2019, que provocó la muerte de más de 70 personas y daños económicos cercanos a los 3.400 millones de dólares.

El viceprimer ministro y titular de Finanzas del archipiélago atlántico, Peter Turnquest, dijo durante la ceremonia que el dolor causado por la pérdida de vidas humanas durante el huracán Dorian sigue muy presente entre el pueblo de Bahamas.

"Este monumento se erige para garantizar que nunca olvidemos lo que sucedió el 1 de septiembre de 2019", destacó el funcionario en su discurso.

El monumento está ubicado en el puente Jack Hayward de la isla de Gran Bahama, que junto a las Islas Ábaco fueron las áreas que sufrieron la fuerza del histórico huracán, que no afectó al resto del archipiélago atlántico.

"En nombre del Gobierno felicito a la Autoridad Portuaria de Gran Bahama y sus socios por este amable gesto", dijo Turnquest.

"Queremos que sepan que no han sido olvidados. Además, su fuerza está simbolizada por este monumento que resaltará nuestra capacidad de recuperación y nuestro decidido impulso por continuar por aquellos que nos dejaron", indicó.

MEDIDAS PARA FORTALECER EN PREPARACIÓN DE FUTURAS TORMENTAS

El viceprimer ministro señaló que, desde el paso del histórico huracán, el Gobierno de las Bahamas ha tomado medidas para fortalecer las instituciones en preparación para futuras tormentas, que el país debe asumir que llegarán.

Señaló que fue aprobada legislación sobre evacuaciones obligatorias y se reforzaron las defensas marítimas de la isla con la finalización de dos malecones, a lo que se sumarán inversiones en las áreas oeste y este de Gran Bahama.

Agregó que se están redactando códigos de construcción que ayudarán a proteger a las personas y la propiedad durante las tormentas, además de que la Agencia Nacional de Manejo de Emergencias (NEMA, en inglés) se ha fortalecido en su liderazgo y gestión de preparación y respuesta ante desastres.

"Los refugios que fueron dañados durante el huracán Dorian están siendo reparados", dijo Turnquest.

"El Rand Memorial Hospital se está reconstruyendo tras los daños sufridos y es ya casi una nueva instalación con capacidad de camas ampliada.

"La inauguración de este monumento consolida el hecho de que nuestra recuperación exige un enfoque unificado. Estamos juntos en esto y lo superaremos juntos", añadió.

REDOBLAR ESFUERZOS EN LIMPIEZA

El viceprimer ministro instó a la Autoridad Portuaria de Gran Bahama y sus socios a redoblar sus esfuerzos en la limpieza de la isla, tras señalar que todavía hay varias áreas que permanecen llenas de escombros, lo que está obstaculizando los esfuerzos de reconstrucción.

Dijo que la finalización del proyecto de limpieza contribuirá en gran medida a la recuperación de la isla de Gran Bahama.

También señaló la urgente necesidad de un nuevo aeropuerto para Gran Bahama, tras señalar que la instalación temporal es adecuada pero no la ideal.

"Si bien este memorial se encuentra aquí, en Gran Bahama, permítanme decirle a la gente de las Ábaco que es difícil y casi imposible no vincularlas en este momento. Los lazos de Gran Bahama y Abaco son fuertes", concluyó.