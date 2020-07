Hospitales de Guatemala al borde del colapso por aumento de casos de coronavirus

Ciudad de Guatemala, 16 Jul 2020 (AFP) - La acelerada expansión de contagios del nuevo coronavirus tiene a los hospitales de Guatemala al borde del colapso y a la población en estado de alarma, aunque el gobierno intenta aplacar los temores. Imágenes grabadas por la AFP y videos difundidos hace unos días por Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) muestran las salas saturadas y sin capacidad para atender a los enfermos por coronavirus.Los pacientes llegan a los hospitales en malas condiciones y los videos del magistrado de conciencia muestran a los enfermos en una situación crítica pues se encuentran sin atención, pero el gobierno niega que la situación haya llegado ese extremo.Camas saturadas, tumultos de basura en las salas e internados que aguardan sin el tratamiento requerido para curar la covid, son algunas de las desoladoras escenas.Ante esta situación, médicos, diputados y la PDH lanzaron la voz de alarma por un inminente colapso del sistema de salud.La nueva ministra de Salud, Amelia Flores, reconoció que los enfermos llegan a los centros de salud prácticamente al borde del colapso y que los hospitales creados temporalmente para atender la emergencia ya no tienen capacidad.Por su parte, la diputada del opositor partido Semilla, Lucrecia Hernández, denunció que el gobierno del presidente Alejandro Giammattei ha ocultado información a la población sobre la cifras de la pandemia.Debido a una denuncia pública de Hernández, el ministerio de Salud reconoció que 38 fallecidos no habían sido contabilizados por un error en la base de datos.- Amparo por pruebas masivas -No obstante, el más crítico ante la pandemia ha sido el ombudsman Jordán Rodas, quien ha alertado que los hospitales están sobrepasados, que hay carencia de equipo de protección para los médicos y faltan pruebas masivas en el país.Para atender la emergencia de la pandemia, el gobierno se ha dado a la tarea de construir cinco hospitales temporales en distintos puntos del país. Tres fueron terminados pero aún son insuficientes.Hasta este jueves Guatemala registra 32.074 casos y 1.350 fallecimientos por coronavirus, lo que lo convierte en el país de Centroamérica con más muertes.Los dos hospitales más grandes en Ciudad de Guatemala y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) también están abocados a atender a los enfermos de la covid-19.El ombudsman Rodas también presentó un amparo ante la Corte Constitucional, el máximo tribunal de justicia del país, para garantizar las pruebas de forma masiva.- Sin pago en salud -En mensajes a la nación, Giammattei ha negado repetidamente un colapso de los hospitales y afirma que el país cuentan con equipo de protección para atender a pacientes con covid-19.Las críticas radican en que el gobierno ha recibido donaciones de empresas y países amigos para dotar al personal que está en la primera línea de atención a la epidemia, además de millonarios prestamos para enfrentar la pandemia.El Congreso guatemalteco aprobó unos 1.700 millones de dólares para enfrentar la crisis, sin embargo los médicos y enfermeros contratados para la emergencia han dicho que no recibieron el salario.Para complicar el panorama, el presidente destituyó en junio al ministro de Salud, Hugo Monroy, duramente criticado por la estrategia sanitaria empleada para combatir la pandemia.Asimismo, los médicos que atienden a pacientes contagiados por el nuevo coronavirus en un hospital temporal de la capital amenazaron con paralizar su labor debido a la falta de pago y equipo sanitario para trabajar con seguridad.En una misiva enviada al mandatario el 8 de junio, los profesionales aclararon que no descuidarían "la atención de pacientes sintomáticos, moderados y críticos que ameriten una atención inmediata".El gobierno llegó a un acuerdo con los galenos, pero la inconformidad se mantiene porque alegan la falta de equipo e insumos, así como del salario por trámites burocráticos.En Guatemala, con una población de casi 17 millones de habitantes, se mantienen una serie de restricciones para contener el aumento de casos como un toque de queda parcial.Desde marzo, cuando se registró el primer caso Guatemala aplica medidas como la suspensión del transporte público y de las clases. También están prohibidas las actividades sociales, religiosas, deportivas y culturales, mientras que las fronteras aéreas, marítimas y terrestres están cerradas para extranjeros.ec/lp -------------------------------------------------------------