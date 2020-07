Honduras registra 825 muertos y 30.063 contagios de COVID-19

Un grupo de personas hace fila para ser atendido en el Instituto Hondureños de Seguridad Social (IHSS) en la zona de triaje para COVID-19 en Tegucigalpa. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 15 jul (EFE).- La cifra de muertos en Honduras a causa de la COVID-19 se elevó este miércoles a 825, informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), que además señaló que los casos de contagios ya suman 30.063 en cuatro meses de pandemia.

Según el organismo estatal, hoy fueron confirmados 18 fallecimientos por COVID-19, con los que la estadística subió a 825.

Además, de 1.960 nuevas pruebas de laboratorio PCR, 930 dieron positivo, de las que 363 correspondieron al departamento de Francisco Morazán, en el centro del país, donde se localiza Tegucigalpa, la capital, que además sumó 12 decesos.

El departamento de Atlántida, en el Caribe del país, hoy fue el segundo con más contagios, 116, superando a Cortés, que sigue siendo el principal epicentro de la enfermedad, que registró 93.

El resto de casos positivos de hoy se reparten en otros 12 de los 18 departamentos del país, que tiene una población de 9,3 millones de habitantes.

El Sinager también registró 1.380 personas hospitalizadas, de las que 926 presentan un cuadro estable, 400 están en condición grave y 54 en unidades de cuidados intensivos.

Se suman 92 nuevos pacientes que se han recuperado de la enfermedad, con los que ya son 3.379 los que han logrado ese objetivo, según el informe oficial.

GOBIERNO PIDE INVESTIGAR PRESUNTA CORRUPCIÓN

Mientras la pandemia sigue sumando muertos y contagios, en Puerto Cortés, en el Caribe del país, desde el pasado 10 de julio permanecen dos hospitales móviles que fueron comprados a una empresa de Turquía, que no pueden ser sacados porque al parecer hay irregularidades en los documentos de compra.

Organizaciones de sociedad civil como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), han denunciado que en la compra de los dos hospitales, de un total de siete, por los que se pagaron alrededor de 48 millones de dólares, ha habido "corrupción".

La compra se hizo a través de Inversiones Estratégicas de Honduras (INVEST-H), cuyo director ejecutivo hasta hace dos semanas, Marco Bográn, está siendo investigado, proceso que también se le estaría siguiendo a la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, quien habría solicitado la adquisición por orden del presidente Juan Orlando Hernández, según ha trascendido en la prensa local.

Hernández, en declaraciones a la radio HRN, dijo hoy que "debe investigarse al detalle cada centavo y cada proceso" de la compra de los hospitales móviles.

Agregó que el Gobierno irá "hasta las últimas consecuencias, dentro de lo que le ley permite, para que el pueblo hondureño reciba lo que fue prometido".

Indicó además, que desde el inicio de la pandemia, en marzo, se han "hecho enormes esfuerzos como país, porque no ha sido solo el Gobierno central, sino también el sector local, empresas privadas y más, y se han hecho enormes esfuerzos en el mercado internacional para combatir la pandemia y los problemas que la misma genera".

"Adquirir medicamentos, insumos, y más, para el combate de la pandemia, se ha convertido en una competencia mundial sin precedentes; por tanto, no ha sido fácil al haber una alta demanda de insumos, y donde el que más dinero tiene, el país más poderoso, es el que se impone ante mucha especulación en los mercados y ante los conflictos entre empresas que quieren ser proveedoras", expresó el gobernante.

Las facturas originales que el Ministerio Público exige para que los dos hospitales móviles puedan salir de Puerto Cortés, estarían llegando hasta el viernes, en lo que se ha convertido en otro escándalo de presunta corrupción en la Administración de Hernández.