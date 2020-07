Gigante del mineral de hierro se encamina hacia la recuperación

(Bloomberg) -- Se espera que Vale SA anuncie una recuperación de la producción del mineral de hierro y de los beneficios en el segundo trimestre ya que el mayor productor del ingrediente siderúrgico se está beneficiando de un alza de los precios.

La compañía, con sede en Río de Janeiro, probablemente produjo 69 millones de toneladas métricas entre abril y junio, según la estimación media de cinco analistas encuestados por Bloomberg. Ello contrasta con 59,6 millones en el primer trimestre del año pasado, que sufrió trastornos por el clima, y 64,1 millones en el segundo trimestre.

Los precios del mineral de hierro han avanzado al nivel más alto en aproximadamente un año ante las señales de una sólida producción de acero en China y la preocupación de que la alta cifra de casos de covid-19 en Brasil limitaría la producción de Vale. Pero aparte de un cierre temporal, la compañía ha logrado mantener la producción durante la pandemia, apoyando una alza de sus acciones y bonos.

“Vale ha intensificado la incertidumbre en el mercado del mineral de hierro por el lado de la oferta”, manifestó Scott Schier, analista de Clarksons Platou Securities, en una entrevista. “Buscaremos más claridad sobre las expectativas de Vale, y sobre si confirma la estimación de volumen para 2020”.

El director financiero de la compañía, Luciano Siani Pires, dijo a principios de este mes que Vale espera acelerar la producción en la segunda mitad del año para cumplir con su objetivo anual de entre 310 millones y 330 millones de toneladas.

Los beneficios antes de extraordinarios probablemente se recuperaron a US$3.600 millones en el último trimestre, según las estimaciones medias de los analistas, frente a US$2.800 millones un año antes. Dado que es poco probable que haya grandes acuerdos de compras, los analistas ven señales de que Vale podría restablecer los dividendos incluso este trimestre. Los pagos se suspendieron a raíz del desastre de la presa Brumadinho del año pasado.

La compañía probablemente reabrirá este año las grandes minas que se cerraron tras el desastre de la presa de residuos, dijo Wilson Nelio Brumer, presidente del instituto minero de Brasil y responsable ejecutivo de Vale a principios de la década de 1990, en una entrevista este mes.

El mineral de hierro amplió su avance esta semana a cerca de US$110 por tonelada en medio de las crecientes importaciones chinas. Los precios rondarán los US$90 la tonelada durante los próximos dos trimestres, dijeron analistas de JPMorgan Chase & Co. en un informe, elevando las previsiones hasta un 7%.

