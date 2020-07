Garrett y los Browns firman una extensión de contrato récord

En la imagen un registro de Myles Garrett, corredor defensivo de los Browns de Cleveland, quien renovó contrato con este equipo de la NFL por un valor global de 125 millones de dólares. EFE/John G. Mabanglo/Archivo

Dallas (EE.UU.), 15 jul (EFE).- La extensión del contrato de Myles Garrett con los Browns de Cleveland contiene 100 millones de dólares en garantías totales, la mayor cantidad pagada a un jugador defensivo.

Según varias fuentes de la liga el contrato incluye 50 millones de dólares garantizados al firmar.

Garrett, el corredor estrella de 24 años de edad, firmó el miércoles la extensión de cinco años que estableció una nueva marca.

El equipo no reveló los términos financieros, pero las fuentes indicaron que el acuerdo está valuado en 125 millones, con el salario promedio de 25 millones, cifra que también es un récord para un jugador defensivo.

Khalil Mack, de los Bears de Chicago, era el jugador defensivo mejor pagado de la liga en salario promedio (23 millones) y dinero garantizado (90 millones).

Garrett ingresó a la temporada baja con dos años restantes en su contrato de novato después de que los Browns eligieran su opción de quinto año.

"En 2017, los Browns apostaron por mí", dijo Garrett en un comunicado emitido por el equipo.

Agregó que "esta ciudad se convirtió rápidamente en mi hogar y estas personas se convirtieron rápidamente en mi familia. Estoy eternamente agradecido por esta oportunidad".

Extendió agradecimientos a sus "amigos y familiares, la organización, mis compañeros de equipo, los aficionados. Podría continuar para siempre, pero incluso no sería suficiente tiempo para expresar mi gratitud. Solo diré esto: sigue apostando por mí, Cleveland, porque no te defraudaré. Ahora, vamos a trabajar".

Garrett ha sido uno de los corredores de pases más dominantes de la NFL desde que ingresó a la liga, ocupando el cuarto lugar en capturas por juego (0.82) durante tres temporadas.

Fue suspendido los últimos seis juegos de la temporada pasada por golpear a Mason Rudolph, de los Steelers de Pittsburgh, con el casco del mariscal de campo durante una escaramuza al final del partidos entre ambos equipos el 14 de noviembre.

Antes de salir suspendido tuvo 10 capturas en 10 partidos. La NFL reincorporó a Garrett en febrero.