Frankie Amaya da el primer triunfo al Cincinnati en duelo de técnicos holandeses

Orlando (EE.UU.), 16 jul (EFE).- El centrocampista hispano de 19 años Frankie Amaya aseguró este jueves con su gol el triunfo del Cincinnati por 0-1 sobre el Atlanta United, el primero desde que el holandés Jaap Stam llegó al banquillo.

El resultado dio a Stam un triunfo táctico en su duelo particular con su compatriota Frank de Boer, técnico del Atlanta, que hoy sufrió su segunda caída seguida.

El equipo de Amaya y Stam echó tierra así al debut con un a escandalosa derrota por 4-0 ante el Crew de Columbus, que más tarde se mide con el New York City en la segunda jornada del Grupo E del Torneo Regreso de la Liga Profesional de Fútbol (MLS).

El gol de Amaya llegó al minuto 76 con un tiro desde fuera del área que sorprendió al portero estadounidense Brad Guzan, que se encontraba adelantado y no pudo llegar a tocar el balón.

El partido jugado con temperatura y humedad elevadas en el ESPN Wide World of Sports Complex, de Orlando, se puso cuesta arriba para el Atlanta United desde el minuto 26, cuando perdió por expulsión al volante irlandés Jake Mulraney al recibir la segunda amonestación.

El Atlanta United pudo irse en ventaja en el comienzo del segundo tiempo a través de un tiro franco ejecutado por el argentino Gonzalo 'Pity' Martínez.

El Atlanta United acabó con nueve jugadores al ser expulsado en el décimo minuto de compensación el delantero J.J.Williams, que había entrado en la segunda parte.

La derrota deja al equipo de De Boer con la necesidad de ganar el último partido que le falta disputar dentro del grupo ante el Crew después que el primero también lo perdió por 0-1 ante los Red Bulls de Nueva York.

El duelo será el martes, mientras que el Cincinnati se medirá con los Red Bulls el miércoles 22 de julio.