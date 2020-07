Fórmula 1/GP Hungría.- (Previa) Red Bull, Ferrari o McLaren, a evitar el despegue de Mercedes en Hungría

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)



La tercera cita del Mundial de Fórmula 1, un Gran Premio de Hungría que se disputa este fin de semana en el circuito de Hungaroring, se presenta como la gran oportunidad para Red Bull, Ferrari o incluso McLaren de evitar que los Mercedes despeguen y casi reserven ya otro título para poner a sus vitrinas.



Tanto en el GP de Austria como en el de Estiria, las dos primeras citas de este atípico Mundial 2020 que tuvieron lugar, ambas, en el Red Bull Ring de Spielberg, las 'flechas plateadas' de Valtteri Bottas, primero, y del vigente campeón Lewis Hamilton, después, superaron al resto.



El dominio de Mercedes en los últimos seis campeonatos parece no tener fin. No, por lo menos, si ningún otro equipo da un gran paso al frente. En la cita inaugural, la cuarta posición de Hamilton permitió a Charles Leclerc, el gran futuro de Ferrari junto a Carlos Sainz, ser segundo y a Lando Norris (McLaren), tercero.



No obstante, cuando Estíria protagonizaba el título del Gran Premio, Mercedes firmó su primer doblete de la temporada, con Lewis Hamilton primero y Bottas segundo. El finlandés llega a Hungría como líder del campeonato, con 43 puntos, por los 37 de Hamilton y los sorprendentes 26 puntos de Norris.



El año pasado, Lewis Hamilton ganó con su Mercedes en Hungaroring, subiendo a lo más alto del podio junto a Max Verstappen (Red Bull), segundo, y Sebastian Vettel (Ferrari), tercero. Una carrera en la que el español Carlos Sainz (McLaren) fue quinto, por detrás del otro Ferrari pilotado por Charles Leclerc.



A la espera de los muchos cambios de pilotos que habrá en 2021 y de los nuevos reglajes técnicos de 2022, este Mundial parece ir por los mismos derroteros que los anteriores. Quizá esa mejora de McLaren o ver si Leclerc sigue acercando a Ferrari a Mercedes es la incógnita, pero en la segunda cita el 'cavallino rampante' de Leclerc, como el de Vettel, ni terminaron la carrera.



En cambio, los dos 'Mercedes rosas' puntuaron en la segunda carrera. El Gran Premio de Estiria levantó de nuevo la polémica que ya arrastra el inicio en su día de la temporada por el hecho de que los Racing Point BWT Mercedes sean, según denuncia Renault y también otras escuderías, el W10 con el que Mercedes arrasó hace un año.



Habrá que ver si, a falta de que la FIA se pronuncie, sigue el buen momento para Sergio Pérez y Lance Stroll. Por su parte, Carlos Sainz, intentará repetir el buen papel del año pasado en Hungría y superar, por primera vez este 2020, a su compañero de equipo en McLaren, si bien mira de reojo a lo que pueda hacer su futuro Ferrari.



--HORARIOS DEL GRAN PREMIO DE HUNGRÍA.



-Viernes.



Primera sesión de libres 11.00 - 12.30.



Segunda sesión de libres 15.00 - 16.30.



-Sábado.



Sesión de calificación 15.00 - 16.00.



-Domingo.



Carrera 15.10.